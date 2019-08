The Economist: Z průmyslově vyspělé země kvůli špatné vládě do bídy a utrpení

„Továrny a pekárny stojí v době, kdy venku svítí slunce. Lidé do nich dorazí až za tmy a doufají, že když budou mít dost trpělivosti, dočkají se okamžiku, kdy se stroje rozběhnou,“ píše The Economist. Doma podle něj také vstávají hluboko v noci, aby si mohli vyžehlit oblečení či uvařit. A z vodovodních kohoutků teče voda jen několik hodin týdně.Opoziční politik Tendai Biti pro The Economist uvedl, že se jeho země vrátila zpět do koloniální éry. Podle svých slov se myje v kbelíku s vodou stejně, jako tak lidé činili v roce 1923. Prezident Robert Mugabe způsobil tiskem peněz hyperinflaci a Zimbabwe si v letech 2008–2009 prošlo hlubokou krizí. Tu zmírnil až přechod na americké dolary, ale současná situace je podobně špatná. Vláda tentokrát viní z problémů sucha , ale „skutečným problémem je to, jak špatně ona sama vládne“.Vládnoucí strana je u moci od roku 1980 a Emmerson Mnangagwa, který převzal moc od Mugabeho, se svému učiteli v mnohém podobá. „Jeho režim dál bere dolary z bankovních účtů lidí a nahrazuje je směšnými elektronickými penězi, který nyní ztratily většinu své hodnoty. V červnu neměla vláda dost hotovosti, aby zaplatila vojákům, kteří ji brání. Tak vyhlásila, že obchody musí přijímat pouze její peníze. Roční inflace se pak vyšplhala na 500 %,“ píše The Economist.Lidé v zemi se naučili očekávat od svých vůdců jen to nejhorší a „kreativně se snaží s tím vypořádat“. Rodiny se snaží vyjít s příjmy od svých příbuzných ze zahraničí nebo mají různá vedlejší zaměstnání . Nechápou ale, proč by měli trpět pod útlakem navždy. „Zimbabwe je chudé, protože jeho vládci jsou predátoři. Část viny ale nesou i sousední země a věřitelé země, kteří občas zavírají oči nad zmanipulovanými volbami , mučením a krádežemi národního bohatství,“ píše The Economist.V roce 1987 se podle něj snažil Mugabe ze země vytvořit stát jedné strany a západní politici došli k názoru, že pevná ruka je pravděpodobně tím, co země skutečně potřebuje. Když v roce 2000 nechal své ozbrojené složky zabrat majetek bílých farmářů, někteří afričtí vůdci se radovali z toho, jak jsou údajně napravovány křivdy kolonialismu. A ignorovali fakt, že velká část majetku přešla do rukou vládních činitelů, kteří se ale neobtěžovali s tím, aby něco pěstovali. Mezinárodní měnový fond pak v roce 2009 dal vládě 510 milionů dolarů s tím, že vítá její plány na reformy. Samozřejmě se nikdy nenaplnily.Mnangagwa chce nyní další finanční pomoc od MMF a úvěr od Světové banky. Takže opět slibuje, že zruší zákony umožňující útlak a bude kompenzovat farmáře, kterým vláda ukradla jejich půdu. Je ale u moci již 21 měsíců a jak podotýká The Economist, k reálným krokům zatím nesáhl. „Pokud tak neučiní a neukáže, že jeho slova jsou myšlena upřímně, jeho režim by neměl dostat ani cent. Chudým a hladovým by měla být poskytnuta materiální pomoc, ale ne vládě, která jejich strasti zavinila“.Zdroj: The Economist