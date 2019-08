Čtyřicátníci by měli ubrat. Podle vědců mají pracovat jen 3 dny v týdnu

Lidé nad čtyřicet let by měli chodit do práce tři dny v týdnu, zjistili vědci. Pokud prý jsou v práci častěji, jsou neproduktivní, hůře se soustředí a častěji podléhají depresi. Čeští odborníci nejsou proti, jen pro stát a firmy by to znamenalo ekonomické problémy. Zato lidé prý by byli šťastnější.

Je vám nad čtyřicet a chodíte do práce pět dní v týdnu? Podle australských vědců máte odpracovat pouze pětadvacet hodin během sedmi dnů.

Podle australských vědců práce nad pětadvacet hodin týdně u lidí nad čtyřicet zhoršuje výkon mozku – slábne paměť a člověk duševně strádá. Na únavu si stěžuje i čtyřicetiletý Vitalij. "S autem už jezdím dvanáct let. Je z toho člověk unavený," potvrdil Vitalij Styčak.

"Ta čtyřicítka představuje takový zlom, kdy lidé přestávají být mladí a dostávají se z psychologického hlediska období zralosti," prozradil psycholog Karel Humhal.

Podle psychologů se přepracování u lidí projevuje například bolestí hlavy, neschopností se soustředit anebo dokonce i špatnými náladami.