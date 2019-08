Trumpův ústup a signály z Německa oživují trhy

Trumpův ústup z výrazně protičínského postoje a signály Německa, že při jakémkoli náznaku recese dojde k fiskálnímu uvolnění, podpořily na začátku týdne postoj trhů. Důležitý týden má před sebou Itálie, stejně jako Fed, který bude následovat pátečním projevem guvernéra Powella.



Trump dále ustupuje od hrozeb sankcemi a cly vůči Číně. Jeho vláda před víkendem oznámila, že lhůta pro Huawei je prodloužena na 90denní okno pro nákup amerického zboží. Nejasný tweet o Číně přispěl k nadějím, že Trumpovo chvástání se může rychle umírnit vlivem poklesu procentních bodů indexu S&P500.



V poslední době jsme zaznamenali několik zpráv citujících záměr Německa rozšířit v případě recese svou fiskální politiku. Německý ministr financí Scholz nyní uvedl, že Německo má potenciál rozšířit výdaje o zhruba 50 mld. EUR na 1,5 % HDP – což je sice stále poměrně skromné, ale leccos to naznačuje.



Napodobí Powel v Jackson Hole Bernankeho?

Politický vývoj v Itálii a páteční projev guvernéra Fedu Powella v Jackson Hole představují dvě nejzásadnější události tohoto týdne. Možný je také průlom v brexitovém patu. Čtvrtek také přinese evropský PMI za srpen i zápis z posledního jednání ECB.



Páteční Powellův projev je každopádně nejdůležitější rizikovou událostí týdne z hlediska trhů. Powell je zavalen kritikou ze všech stran. Nejhorší komentáře přicházejí od prezidenta Trumpa. Využije Powell příležitosti a bude otevřenější v tom, co vede Fed k uvolňování? Je to politika ostatních centrálních bank nebo fiskální excesy prezidenta Trumpa? Skutečný obrat USD níž pravděpodobně vyžaduje, aby Fed přistoupil ke snížení sazeb dříve a nastartoval masivní kvantitativní uvolňování. Je na to Powell připraven a hodlá zopakovat slavné vystoupení Bena Bernankeho v Jacskon Hole v roce 2010? Nebo bude dál zaostávat za křivkou uvolňování?



Vybrané měny:

USD – ve středu bude k dispozici zápis z jednání FOMC. Všichni však napjatě očekávají Powellův páteční projev. Bude dostatečně zajímavý, aby udržel strop na USD?



EUR – sledujeme výnosy evropských vládních dluhopisů, abychom zjistili úroveň konsolidace po slibech Německa o fiskálním stimulu v případě recese. Tento týden dojde k oživení italského politického procesu - spready italských dluhopisů se však opět zklidnily. Zápis z jednání ECB naznačuje možné další uvolnění v září – podle nás budou další intervence EU z větší části politické/fiskální, takže nepředpokládáme větší dopad.



GBP – Boris Johnson se před víkendovým setkáním v Biarritzu objeví také v Berlíně a Paříži. Trh bude pečlivě sledovat, zda dojde k jakémukoli zmírnění postojů jedné ze stran.



John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.