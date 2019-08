Od prosince nejslabší koruna se přiblížila k hranici 25,9

V průběhu minulého týdne koruna navázala na oslabující trend, který zahájila na začátku prázdnin. Pohybovala se nad hodnotou EUR/CZK 25,8, tedy na úrovni naší prognózy pro konec září, a ve druhé polovině týdne oslabila vůči euru až k hodnotě EUR/CZK 25,9. Trhy tak zřejmě data z uplynulého týdne (především německé HDP a HDP eurozóny) vyhodnotily jako povel k ústupu z měn menších otevřených ekonomik napojených na mezinárodní obchod, zvláště pak s eurozónou. Podobný pohyb tak bylo možné sledovat také u ostatních měn regionu jako je polský zlotý či maďarský forint. Se začátkem víkendu však došlo k mírné korekci a měny se tak vrátily poblíž úrovní, na kterých se nacházely před dvěma týdny.



Se začátkem tohoto týdne jsme ovšem znovu zaznamenali odliv investorů od měn regionu. Přes víkend došlo k mírnému posunu ve vyjednávání mezi USA a Čínou, když se americký prezident D. Trump spolu s jeho ekonomickým poradce pozitivně vyjádřil o dosavadním jednání, což trhy přijaly s povděkem. Naopak finální číslo inflace v eurozóně negativně překvapilo, když evropské ceny rostly v červenci pouze jednoprocentním tempem namísto původně avizovaných 1,1 %. Evropská centrální banka však již pilně pracuje na nápravě. Člen rady guvernérů ECB O. Rehn naznačil, že ECB by již v září měla přijít s balíčkem opatření zahrnujícím masivní nákupy dluhopisů a zároveň by mělo dojít i ke snížení depozitní sazby. Chystaná opatření tak tentokrát zřejmě budou mimořádně silná, aby se zvýšila šance na úspěch.



Dalším potenciálním hybatelem koruny bude tento týden zveřejnění zápisu z měnověpolitického zasedání Fedu, na kterém došlo ke snížení úrokové sazby o 25 bazických bodů na 2,25 % (horní hranice). Tehdy prezident Fedu J. Powell na následné tiskové konferenci upřesnil, že se jedná o mírnou úpravu nastavení měnové politiky, nikoliv o zahájení cyklu snižování sazeb, čímž mírnil očekávání trh. Ta se ovšem v posledních dnech opět vrátila do původních kolejí, když trh do konce roku počítá s třemi sníženími sazeb, tedy až o celkových 75 bazických bodů. Zasedání ovšem probíhalo jen pár dnů před vyostřením sporů mezi USA a Čínou, proto umírněnější vyznění zápisu nemusí být pro trhy relevantní. Pohledy všech se proto budou upírat spíše na páteční projev Powella na výroční konferenci v Jackson Hole, který by měl reflektovat nejnovější data i aktuální denní.

Autor: Eliška Jelínková, analytička

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.