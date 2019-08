Tři způsoby, jak vydělat na dluhu se záporným výnosem

Hromada dluhopisů se záporným výnosem narostla celosvětově na skoro 17 bilionů dolarů. Vložit finanční prostředky do aktiv, kde návratnost bude nižší než jejich nominální hodnota, může vypadat jako šílenost. Agentura Bloomberg představuje tři způsoby, jak by bylo možné zobchodovat je se ziskem.

Nejjednodušší cestou je doufat, že cena papírů nadále poroste. Sofistikovanější strategie se ovšem většinou točí kolem toho, jak zajistit, aby sazby financování byly ještě níže než negativní výnos. Lze to zajistit prostřednictvím měnových forwardů nebo na trzích se swapy. V řadě případů je tvar výnosové křivky úplně stejně důležitý jako úroveň výnosů.

Tři způsoby, jak vydělávat ve světě záporných výnosů

1. Půjčit si na relativně kratší období a vložit peníze do delších splatností, kde jsou výnosy obvykle vyšší, je jednou strategií, jak generovat návratnost i tehdy, když jsou výnosy menší než nula. Strategie „carry and roll“ pak slouží k tomu, jak při tom dosáhnout maximální návratnosti.

„Carry“ je v tomto případě kupón dluhopisu, který investor kupuje. „Roll“ je zhodnocení, kterého je možné u daného cenného papíru dosáhnout, když se posouvá směrem ke splatnosti.



Graf ukazuje, jak mohou obchodníci získat pozitivní návratnost prostřednictvím strategie „carry and roll“ na španělském trhu s dluhopisy i přesto, že výnosy do až 8leté splatnosti jsou záporné.







Investoři si mohou půjčit za španělskou tříměsíční repo sazbu, která je v současnosti zhruba na -0,4 %, a vydělat zhruba 3,5 bazického bodu v kombinované „carry and roll“ operaci tím, že si koupí 10letý dluhopis.



2. Další způsob, jak dostat návratnost ze záporných bondů, je prostřednictvím měnového hedgingu. Narůstající poptávka po dolarech znamená, že investoři, kteří jsou schopni držet prostředky v americké měně, mohou generovat kladnou návratnost ze záporných výnosů v Evropě a v Japonsku. Zápůjčka dolarů za jeny prostřednictvím tříměsíčních měnových forwardů nese roční výnos skoro 2,60 %. Tyto peníze potom investoři mohou nalít do bezpečných aktiv jako japonské 10leté dluhopisy, které ke konci páteční seance v Tokiu vynášely -0,235 %. Výsledný výnos se pak pohybuje zhruba 75 bazických bodů nad výnosy amerických 10letých Treasuries. Totéž je možné udělat i jinak s jednou obměnou, totiž půjčit si v eurech. Investor pak může získat více než 2,70 % z německých dluhopisů. Jestli tyto peníze investuje do italského dluhu, návratnost vyskočí na více než 4 %.







3. Zásadní pro investory je také to, aby se zaměřili na tvar křivky. Prudší sklon znamená příležitost půjčit si krátkodobě a investovat do delších splatností.



Například šestiměsíční úroková sazba LIBOR denominovaná v japonských jenech je v Japonsku mínus 5 bazických bodů. 20letý jenový úrokový swap je kladných 11 bazických bodů, takže výtěžek může být 16 bazických bodů.



Porovnat to můžeme se Spojenými státy, kde se šestiměsíční LIBOR v dolarech pohybuje kolem 2,03 % a 20letý úrokový swap je kotován jenom na 1,59 %, tedy o zhruba 40 bazických bodů níže.





Zplošťující se americká výnosová křivka nakonec může poslat finanční prostředky na řadu jiných trhů, které poskytují strmější alternativu.

Zdroj: Bloomberg