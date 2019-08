US dluhopisy: přijde recese rovnou, anebo trhy ještě půjdou nahoru?

V posledních dnech téměř všechna média psala o indikátoru, který předpovídá recesi - vyslal totiž svůj varovný signál. Jedná se o sledování výnosů z desetiletých a dvouletých amerických vládních dluhopisů. Jestliže jsme tento týden poprvé od roku 2005 mohli zaregistrovat vyšší výnosy jak u dvouletých, tak i u desetiletých dluhopisů, byla na to zaměřená dost masivní pozornost. Akciové indexy celosvětově zaregistrovaly pokles. V praxi se stejně tak měří spread (rozdíl) mezi výnosem těchto dvou instrumentů a pokud je negativní, pak trh vysílá signál, že pravděpodobně to není s ekonomikou tak dobré, jak všichni tvrdí.

Skutečnosti, že se na trhu opravdu něco děje, nasvědčuje i rychlý nárůst hodnoty drahých kovů, ale i prudké poklesy výnosů na dluhopisovém trhu a VIX (index strachu) na nezvykle vysokých úrovních.

Podle zerohedge zmíněný “indikátor” předpověděl posledních 7 recesí, ale například v roce 98, kdy byla křivka inverzní, jsme se recese nedočkali. Podle Bank of America byla na trhu v minulosti inverze v roce 1960, která nevedla do recese a výnosová křivka nebyla inverzní během tří recesí, konkrétně v letech 1940 - 1955. Někteří experti považují tento signál jako jedinečný pro blížící se recesi.

Zdroj: BofA Merril Lynch Global Research Bloomberg

Co však mohou očekávat investoři a obchodníci na burze?

Jednoznačně to neznamená, že se trh musí nyní zhroutit okamžitě. Může to být dobrý signál, nicméně trh má prostor a bez problémů může vytvořit další vrchol. Důkazem je následující tabulka, která detailně popisuje, jak se trh choval po začátku “inverzní křivky” a jestli má prostor k růstu. Je to sice názor z jiného úhlu pohledu a ne tak negativní, jak se všude píše, ale zato je založený na pravdivých číslech.

Kdy tedy můžeme očekávat recesi? V polovině minulého století se rozmezí pohybovalo mezi 8 až 24 měsíci poté, co křivka začala být inverzní. Průměrně je to však 15,1 měsíců a medián je na úrovni 16,3 měsíce. Statisticky to tedy znázorňuje období delší než jeden rok.

Recese je sice otázkou času a přijde dříve nebo později, ale hlavní otázka pro obchodníky a investory je, co může udělat trh a jestli vůbec mají čas se přizpůsobit aktuálním podmínkám? Na základě analýzy z Bank of America se dá říci, že po inverzi je velmi velká pravděpodobnost dosažení nového vrcholu na základě níže uvedené tabulky. Průměrně do 7 měsíců od inverze trhy zaznamenaly nový vrchol. Můžeme říci, že ve většině případů trh vytvoří nový vrchol od 2 do 3 měsíců od inverze, ale může to stejně tak trvat i dva roky. Rozmezí je poměrně vysoké.

V procentuálním vyjádření tu máme lepší, ale i horší čísla, pokud mluvíme o možném vrcholu z pohledu zhodnocení. Od inverze největší procentuální vrchol byl na úrovni 25 procent, a to před poslední krizí.

Zdroj: BofA Merrill Lunch Global Research, Bloomberg, Global Financial Data

I když je inverzní křivka silným argumentem, aby byli investoři znepokojení, výše uvedená data z minulosti signalizují, že krize nevypukne ze dne na den.