Okénko trhu: Inflace v Eurozóně dále ztrácí tempo a vzdaluje se od cíle ECB

Přetrvávající obavy z recese v USA způsobily, že došlo minulý týden k inverzi výnosové křivky. Ani data, která očekáváme v tomto týdnu, tedy čtvrteční PMI z průmyslu a data o vývoji cen nemovitostí, tento sentiment příliš neovlivní. Trhy již s poměrně vysokou pravděpodobností (72,8 %) očekávají další snížení základní úrokové sazby o 25 bazických bodů na nejbližším zasedání FOMC 18. září. Podle tržních výhledů by pak do konce roku mělo dojít ještě k jednomu „cutu“. Vzhledem k posledním datům z americké ekonomiky se nám však zdají být aktuální výnosy příliš nízké a to zejména na delším konci výnosové křivky. Může docházet k tomu, že řada účastníků trhu odvozuje nebezpečí recese z překlopení výnosové křivky, což dále inverzi zintenzivňuje. Politická rizika a nervozita na trzích tak zřejmě mají navrch nad skutečným vývojem ekonomiky. Poslední údaje o cenovém růstu však překvapily směrem nahoru, když inflace dosáhla 1,8 % a jádrová složka dokonce 2,2 %. Červencové tržby v maloobchodě rovněž dopadly nad očekávání, což dokládá přetrvávající vysokou úroveň spotřebitelského sentimentu. Ve středu by měl být zveřejněn zápis z posledního zasedání Fedu, který možná přispěje ke korekci očekávání a správnému pochopení ekonomického vývoje. Nicméně poslední zasedání se konalo ještě před eskalací obchodních sporů a nárůstem rizika a nervozity na trzích. Proto bude daleko zajímavější sledovat páteční vystoupení šéfa americké centrální banky J. Powella v Jackson Hole na tradiční každoroční konferenci centrálních bankéřů, kde by mohl více osvětlit jak vnímá aktuální ekonomickou situaci.



Dnes byl zveřejněn finální růst spotřebitelských cen v eurozóně za červenec. Jádrová složka inflace zůstala nezměněna na hodnotě 0,9 % y-o-y, celková inflace však byla o desetinu přehodnocena směrem dolů na 1,0 %. Inflace tak dále ztrácí tempo a vzdaluje se od cíle ECB (těsně pod dvěma procenty). Ta bude na nízkou inflaci a slabý ekonomický růst reagovat již na nejbližším zasedání 12. září, kdy by měl být oznámen mimořádný balíček měnových stimulů zahrnující pokles sazeb a nákupy aktiv. To potvrdil již minulý týden člen rady guvernérů O. Rehn v rozhovoru pro WSJ. Ve čtvrtek budou zveřejněny ukazatele PMI z evropského průmyslu, u kterých se očekává stagnace na předchozích úrovních. Nezměněna by podle těchto indikátorů měla zůstat i situace v sektoru služeb.



Koruna dnes během dne ztratila asi tři haléře a aktuálně se obchoduje na úrovni EUR/CZK 25,77. Podobně se chovaly i ostatní měny regionu.



Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.