Jan Dobrovský: To, že se Andrej Babiš stal ministrem financí a premiérem, je symbolem rozvratu doby (Video)

StB ho kvůli špatnému kádrovému posudku nenechala vystudovat a on je dnes na seznamu českých miliardářů. Hodně peněz rozdal na charitu. Podporuje třeba organizaci Post Bellum, která dokumentuje vzpomínky pamětníků totalit a pro Plus připravuje pořad Příběhy 20. století. Syn disidenta a politika Luboše Dobrovského Jan Dobrovský je hostem Osobnosti Plus Barbory Tachecí.

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

