Co se vyplatí sledovat v tomto týdnu?

Na trzích panuje zvýšená nervozita, která s sebou nese také zvýšenou volatilitu. V tomto týdnu přijde na trhy řada důležitých fundamentů, o kterých bychom měli mít přehled.

V tomto týdnu bude zapotřebí sledovat další zprávy na téma U.S.- China trade talks, které budou do trhu postupně proudit. Prezident Donald Trump nenechá svůj twitter odpočinout a širokou veřejnost informuje o pokračujícím jednání mezi USA a Čínou, která by měla vést ke konci obchodního sporu.

V posledních týdnech zažívaly rally jak státní dluhopisy Spojených států a Německa, tak třeba drahé kovy, jako zlato a stříbro. Strach trhy pomalu opouští, index VIX klesá a tak lze očekávat, že mnozí investoři přesunou své finance z bezpečných přístavů zpět do rizikovějších aktiv.

Zítřejší fundamenty

Ve 3:30 lze očekávat zvýšenou volatilitu na měnových párech s AUD. RBA uveřejní zápis z jednání o měnové politice a rozhodnutí o úrokových sazbách.

