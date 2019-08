Ekonomický kalendář: Americká administrativa rozhodne o Huawei

Shrnutí:

Na programu je druhé vydání evropského CPI

Spojené státy dnes rozhodnou o prodloužení licence Huawei

V tomto týdnu budou hrát prim zprávy z centrálních bank

Z pohledu makroekonomických zpráv je dnešní seance nezáživná. Eurostat zveřejní červencový index CPI pro eurozónu v 11:00. Nicméně bude se už jednat o druhý odhad, takže nemůžeme počítat s výraznou odchylkou ani tržní reakcí. Meziročně by měl CPI růst o 1,1 % a od jádrového ukazatele se očekává růst o 0,9 %. Z exotičtějších luhů a hájů se naše pozornost zaměří na čilské HDP za 2Q, které bude zveřejněno ve 14:30. Dle odhadu by měla čilská ekonomika růst o 1,8 % y/y. Zveřejnění by mohlo přinést volatilitu na pár USDCLP. Od americké administrativy dnes čekáme rozhodnutí o dalších obchodních vztazích s čínskou společností Huawei. Očekává se, že by měla být licence opět prodloužena. Pokud by však k tomuto kroku nedošlo, mohlo by výrazně vzrůst napětí mezi USA a Čínou s výrazným dopadem na finanční trhy. Pravděpodobnost takového scénáře však vidíme jako velmi malou.

Co se týká dalšího průběhu týdne, čekáme důležité zápisy ze zasedání centrálních bank - Fedu, ECB a RBA. Zvláště středeční Minutes z Fedu (20:00) a čtvrteční ECB (13:30) by mohlo přinést tržní reakci. Ve čtvrtek budou zveřejněny také důležité PMI z Evropy a zapomenout nesmíme ani na výroční zasedání centrálních bankéřů v Jackson Hole, které začíná ve čtvrtek.