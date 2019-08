Brexit, který ještě nenastal, je už nyní vidět v číslech

Minule jsem ukazoval, že vývozy z Německa klesají, ale že důvodem není pokles vývozů do USA (respektive Ameriky) nebo do Číny (respektive Asie), ale pokles vývozů do Velké Británie a Irska. Dnes budeme pokračovat s dovozy do UK.

Dovozy do UK si v letošním roce prošly velkým výkyvem. Na konci března reálně hrozil tvrdý Brexit, hrozil minimálně krátkodobý kolaps obchodu mezi UK a EU, a tak se britské domácnosti a firmy snažily alespoň částečně předzásobit. I české firmy, které do UK vyvážejí, zmiňovaly, že pronajaly sklady a naplnily je až po střechu. Vývozy tak v prvním čtvrtletí výrazně vzrostly.





Nicméně brexit nepřišel a byl postupně odložen až na říjen. A tak se tyto zásoby mohly začít rozpouštět. Dovozy ve druhém čtvrtletí tak nejen dále nerostly, ale dokonce poklesly. Na dalším obrázku je vidět podíl vývozů z EMU a Německa do UK na HDP. Je vidět, že tento efekt zvýšil v 1Q vývozy o 0,2 procentního bodu (EMU), respektive 0,3pb (Německo) vůči HDP. Toto neříká, že díky tomuto efektu rostla německá ekonomika o 0,3 procentního bodu rychleji.

Jde jen o hrubé přiblížení efektu, protože v tomto výpočtu nebereme v potaz dovozní náročnost, která by efekt snižovala a na druhé straně nebereme v potaz nepřímé vývozy (skrz jiné země), které by efekt zase zvyšovaly. Každopádně tento efekt, který pomohl HDP v 1Q naopak snížil HDP ve druhém čtvrtletí.





Teď jsme ale ve třetím čtvrtletí a Brexit je tentokrát naplánován na konec října. Boris Johnson se tváří, že tentokrát k žádnému odkladu nedojde, což zvyšuje motivaci se předzásobit. Jinými slovy, během srpna, září a října by se mohly opět výrazně zvyšovat vývozy z EU do UK. Plnění britských skladů tak pomůže makro číslům v EMU, především v Německu. Nicméně jen přechodně, protože pokud by došlo opět k odkladu, tak listopad a prosinec může přinést propad vývozů do UK jako letošní duben a květen. A pokud k odkladu nedojde a odchod bude bez dohody, tak počáteční zmatky na hranicích vyvolají recesi v UK a snížení růstu ekonomik EU. Připomínám náš odhad, že tvrdý Brexit by snížil růst české ekonomiky o více než jeden procentní bod.



Mimochodem, britská vláda si zpracovala analýzu dopadu odchodu bez dohody, která samozřejmě unikla na veřejnost, a kde se píše, že Britové by čelili nedostatku jídla, pohonných hmot a léků a velkým zpožděním v přístavech. Vláda se brání, že jde o nejhorší možný scénář. Většina poslanců chce zabránit scénáři tvrdého Brexitu, ale neumí se dohodnout jak. Jeremy Corbyn navrhnul, že by vedl dočasnou vládu, která by vyjednala další odklad a vypsala volby a podporovala by druhé referendum. Existuje ale skupina poslanců, která sice nenávidí představu tvrdého Brexitu, ale ještě více představu, že by se Corbyn stal premiérem.



Ale zpět ještě k obchodu. Minulý týden jsem také ukazoval, že ekonomiky EU/Evropy jsou obchodem výrazně více propojeny než ekonomiky v Asii nebo Americe. Obrázek ukazuje, že 70% vývozů v Evropě je napojeno na globální produkční řetězce, zatímco v Americe je to jen 40% a Asii něco přes 40%.





Jinými slovy, díky silnému obchodnímu propojení se problémy jednoho státu (nebo nejistota ohledně jednoho státu) v Evropě šíří rychle i do dalších ekonomik. Obchod mezi jednotlivými státy eurozóny poklesl v červnu o více než 6,5 procenta (meziročně).



David Navrátil, makroanalytik České spořitelny