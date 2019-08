Týden bude patřit centrálním bankéřům (Komentář,Týdenní zpráva z finančního trhu)

Tento týden na sebe strhnou pozornost centrální bankéři. Čeká nás zveřejnění posledního zápisu ze zasedání Fedu, ECB, i každoroční ekonomické sympozium v Jackson Hole. O politické krizi v Itálii promluví před senátory v úterý premiér Conte. Po jeho vystoupení může následovat hlasování o nedůvěře italské vládě či rezignace premiéra. Na datové frontě bude relativně klid. V Americe budou zveřejněna data z trhu nemovitostí, v eurozóně finální inflace a indikátory PMI.

Pod italskou vládou se zahoupe židle

V centru pozornosti bude tento týden zápis z posledního zasedání Fedu, který bude zveřejněn ve středu a konference v Jackson Hole s příznačným názvem Výzvy pro monetární politiku. Trh bude zajímat především to, jak reálné je další snížení úroků v září a kolik takových kroků lze očekávat v příštím roce. My předpokládáme tři. Pod italskou vládou se opět zahoupe židle. Je možné, že v úterý bude senát hlasovat o její nedůvěře, přičemž ve čtvrtek poslanci rozhodnou o snížení počtu zákonodárců z 950 na 605. Předseda Ligy Salvini však schválení tohoto zákona spojil s podmínkou, že po jeho přijetí budou následovat předčasné volby. Ty tedy Itálii zřejmě neminou, otázkou je jen, kdy to bude. V USA budou zveřejněna data z trhu nemovitostí. Ta v lepším případě zastaví svůj pokles. Srpnový kompozitní indikátor PMI v oblasti eurozóny by se měl stabilizovat na úrovni 51,5 bodu. Čtvrteční zápis ze zasedání ECB poodhalí pohled nového hlavního ekonoma ECB Philipa Laneho na ekonomickou situaci v eurozóně.

Polská data potvrdí dobrou kondici tamní ekonomiky

V regionu nás tento týden čekají pouze data z polské reálné ekonomiky. Ta by měla potvrdit slušnou kondici v oblasti průmyslu, maloobchodu a ukázat stále rychlý růst mezd.

Zaostřeno na dnešek

Inflace v eurozóně bude revidována o desetinu směrem dolů

Ve Spojených státech je dnes kalendář ekonomických událostí prázdný. Spokojit se tak budeme muset s finálními červencovými inflačními daty v eurozóně. Jádrová inflace bude pravděpodobně potvrzena na úrovni 0,9 % y/y. Mírnou revizi o jednu desetinu směrem dolů na úroveň 1,0 % y/y očekáváme u celkové inflace. Ta na tom nebude o mnoho lépe ani v následujících měsících. Vlivem poklesu cen ropy naopak očekáváme ještě její další zpomalení až na 0,8 % y/y v podzimních měsících tohoto roku. Ve druhém pololetí tak inflace v průměru pravděpodobně dosáhne 1,0 %, přičemž jádrová inflace by na tom měla být o jednu desetinu lépe. To ale není nic, z čeho by měla mít ECB radost. V září proto očekáváme snížení depozitní sazby o 20 bb na -0,6 %.

Nižší sazby americký nemovitostní trh zatím příliš nerozhýbaly

Páteční data z americké ekonomiky přinesla smíšený obrázek. Zatímco počet vydaných stavebních povolení překvapil výrazně ve směru nahoru, počet nově zahájených staveb naopak propadl. Pokles hypotečních úrokových sazeb (z prosincových 4,5 % na 3,75 % v červenci) se zatím odrazil ve vyšší aktivitě v oblasti refinancování, dopad na samotný trh nemovitostí však vidět příliš není. V každém případě by ale nižší úroky měly vést alespoň ke stabilizaci situace na americkém nemovitostním trhu. Důvěra podle Michiganské univerzity nečekaně propadla na 92,1 bodu, nejnižší úroveň za posledních sedm měsíců. Na zveřejněná data ale dolar nijak zásadně nereagoval. V celodenním hodnocení kurz eura vůči dolaru skončil o 0,3 % níže na úrovni 1,107 USD/EUR.

Region se snažil v závěru týdne dohnat, co ztratil

Závěr obchodního týdne se regionálním měnám vydařil. Nejvíce z něho vytěžil polský zlotý, který umazal téměř celou ztrátu, kterou pořídil během čtvrtečního polského státního svátku. V závěru týdne polská měna posílila o 0,7 % na úroveň 4,342 PLN/EUR. Posilovaly ale i ostatní regionální měny. Kurz koruny si připsal 0,4 % a posunul se na 25,74 CZK/EUR. Z domácích dat byly v pátek zveřejněny červencové ceny průmyslových výrobců. Ty v důsledku vývoje na světových komoditních trzích poklesly o 0,1 % m/m na 2,1 % y/y. Pokles tentokrát zaznamenaly i ceny zemědělských výrobců (o 1,5 % m/m), a to především kvůli sezónním faktorům. K růstu se naopak vrátily ceny ve stavebnictví, které stále výrazně trpí nedostatkem výrobních kapacit. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde http://bit.ly/31GKCNi. Koruna na zveřejněná data nijak zásadně nereagovala. Nejméně z pátečního obchodování vytěžil maďarský forint, který posílil o 0,2 % na 325,0 HUF/EUR.