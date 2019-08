Ranní komentář: Trhy "opět" nabudil pozitivní průběh komunikace USA s Čínou, nejsilnější byla v minulém týdnu libra

Máme za sebou týden plný výrazných pohybů na finančních trzích. Hlavním faktorem nebyly klasické fundamenty, ale jak už jsme si za poslední dobu zvykli, trhy nejvíce vnímaly nejistotu okolo obchodního napětí mezi USA a Čínou a také horší ekonomický vývoj v některých významných ekonomikách (Německo, Čína). Velmi se skloňovala inverzní křivka výnosů z amerických (ale také třeba německých) dluhopisů. Pokud se v minulosti dostal výnos dvouletého amerického bondu nad desetiletý, často následovala recese a s tím spojené propady na finančních trzích. Obchodníci se bojí, že tomu bude tak i tentokrát.

Páteční seance část obav zahnala, když německý DAX vzrostl o 1,31 % na 11 563 bodů. Newyorský index S&P 500 přidal 1,44 % na 2889 bodů. Oba tyto indexy však zakončily už třetí týden v řadě v negativním teritoriu. Investoři se obávají dalšího vývoje, což je zřetelné také na dluhopisových trzích. Jen v tomto měsíci klesly výnosy z desetiletých amerických dluhopisů o 46 bazických bodů, což je nejhorší výsledek od ledna 2015. V pátek se pozitivně projevily informace německého časopisu Der Spiegel, který přinesl zprávu o připravenosti vlády k boji s recesí.

Výsledek páteční seance na Wall Street a v Evropě a pondělní asijské seance, Zdroj: Bloomberg

Páteční náladě pomohlo také vyjádření člena bankovní rady ECB Olliho Rehna, který řekl deníku The Wall Street Journal, že “ je na zářijovém zasedání ECB důležité přijít s výrazným a dojem zanechávající balíkem opatření”. A nelze nezmínit také pozitivní komentáře Donalda Trumpa k obnovení jednání o vzájemném obchodu s Čínou. Dle amerického prezidenta, ještě není dohoda připravena, nicméně pokračuje komunikace. Zatím to ovšem nevypadá, že by se jednalo o něco více, než jsme v minulosti byli už mnohokrát svědky.

Z pohledu Forexu byla v minulém týdnu nejvíce úspěšnou měnou britská libra, které pomohly pozitivní fundamenty a také iniciativa Labouristické strany k odvrácení tvrdého Brexitu. Dařilo se také americkému dolaru, kterému se dařilo jak v časech zvýšené rizikové averze, tak také v době, kdy na trzích klesalo napětí. Pár EUR/USD zaznamenal pokles ve čtyřech seancích v minulém týdnu. Poklesem pod úroveň 1,11 se přiblížil nejnižším úrovním od května 2017.

Vývoj páru EURUSD v posledních seancích, Zdroj: xStation5

Zajímavé zůstalo zlato, které po úterním výprodeji rychle nabralo ztracené pozice a udrželo úroveň 1500 dolarů za unci. Cena ropy si prošla zvýšenou volatilitou ve středu a ve čtvrtek, výsledná cenová změna však nebyla výrazná. Brent po dvou ztrátových týdnech přidal 0,2 % na 58,64 dolarů za barel a texaská ropa WTI vzrostla o 0,68 % na 54,87 dolarů za barel.

Vývoj ceny zlata v posledních seancích, Zdroj: xStation5

Nový týden by měl být z pohledu pravidelných fundamentů podobně zajímavý, jako byl ten minulý. Pondělní situace, jak to často bývá, je bez důležitých makrodat. Z vývoje futures na akciové indexy to vypadá na pozitivní začátek seance. Z řady důležitých událostí tohoto týdne vyčnívá pravidelné výroční setkání centrálních bankéřů ve wyomingském Jackson Hole, které začíná ve čtvrtek. Guvernér Fedu Jerome Powell bude přítomen a přednese velmi očekávaný projev. Vzhledem k nedávnému obratu směru měnové politiky Fedu a dalších centrálních bank by letošní sympózium mohlo přinést více vzruchu na trhy, než jsme byli svědky v minulých letech.

Dočkáme se také zápisů z posledních zasedání Fedu (ve středu 20:00) a ECB (ve čtvrtek 13:30). Pokles sazeb na červencovém zasedání Fedu nebyl jednomyslný. Mohli bychom se více dozvědět o rozporech mezi členy FOMC, a to by nám mohlo pomoci odhadnout šance na další pokles úrokových sazeb v září. Podobně v případě ECB bychom se mohli více dozvědět o šancích na uvolňování měnové politiky. A zůstaňme ještě v Evropě, kde se vyplatí sledovat italskou politickou krizi. Premiéru Giuseppe Contemu by mohla být vyslovena nedůvěra, což by se jistě negativně projevilo na společné evropské měně.