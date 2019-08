Akcie: Jak investovat na medvědím trhu

Jednou z nejdůležitějších schopností každého dlouhodobého investora je vydržet propady na akciovém trh, v ideálním případě je dokonce využít k nákupům za příznivé ceny. Ani nejlepší strategie totiž nakonec nemusí skončit úspěchem, když investor podlehne tlaku a prodá své pozice na dně medvědího trendu.

Problém tkví v tom, že málokterý investor ví, jak se při případném propadu cen akcií zachová. Zejména mladí investoři, kteří s něčím takovým nemají zkušenosti, si mohou namlouvat, že budou disciplinovaní a budou věřit své strategii. Když ale při pohledu na své portfolio zjistí, že jeho hodnota je o polovinu nižší než před rokem, může to s nimi zamávat. Dlouhý investiční horizont a ochota riskovat s cílem vydělat více peněz v dotazníku investiční společnosti nevypadají na první pohled tak nebezpečně.

Ti, co mají s medvědími trendy zkušenosti, jsou na tom o trochu lépe, protože vědí, jak se zachovali při posledním propadu, například mezi roky 2007 a 2009. Ti, kteří si dokáží přiznat, že prodávali akcie blízko dna, se nemusejí stydět. Mnohem větší hanbou by bylo, kdyby si to přiznat nedokázali a nalhávali si, že tentokrát je situace jiná.

Když si investor dokáže přiznat, že není schopen v kritické chvíli udržet portfolio, v němž většinu tvoří rizikové akcie, má napůl vyhráno. Dalším krokem pro takového investora (a takových bude většina, byť si to nedokáží přiznat) by měla být realokace aktiv, jakmile to bude možné. Je lepší snížit rizikovou složku portfolia dnes, když jsou trhy blízko svých historických maxim, než čekat na dno medvědího trendu. Možná tak přijdou o nějaké výnosy, když bude býčí trh pokračovat, ale z dlouhodobého hlediska na tom budou nakonec lépe.

Mark Hulbert, zakladatel společnosti Hulbert Financial Digest, se pokusil zanalyzovat několik stovek investičních strategií popisovaných v médiích v období medvědího trendu mezi říjnem 2007 a březnem 2009. V tabulce níže je zobrazena expozice vůči akciím z března 2009 oproti tomu, kolik měla strategie zainvestováno v akciích v říjnu 2007.

Výsledek je takový, že ti, kteří byli v roce 2007 plně zainvestováni v akciích, měli na konci medvědího trendu již jen 26,2 % peněz v akciích. Ti, kteří se na vrcholu býčího trendu jevili jako nejvíce agresivní, byli z medvědího trendu tak vyřízení, že na jeho konci měli v akciích jen čtvrtinu prostředků. A to bylo v době, kdy byl nejlepší čas na investování do akcií, které čekalo deset let růstu (jen to bohužel nikdo předem nevěděl).

Ti, kteří doporučovali na začátku medvědího trendu investovat do akcií průměrně jen 40-50 % peněz, na konci propadů měli expozici vůči akciím naopak vyšší. Méně agresivní investoři zkrátka reagovali na propady rozumněji, a na začátku býčího trendu tak měli lepší výchozí pozici.

Sečteno a podtrženo, ti investoři, kteří mají zkušenosti, by se již před začátkem medvědího trendu měli podívat na to, s jakým podílem akcií skončili při minulých propadech, a podle toho se zařídit. A ti, kdo zkušenosti nemají, by měli také raději zvolit konzervativnější přístup. Mají tak mnohem větší šanci, že neskončí po propadech úplně bez akcií.