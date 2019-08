Praha a polská Vratislav dostanou přímé vlakové spojení. Obslouží devět zastávek v kraji

Polsko - S dobrou zprávou se vrátil z polské Lehnice náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Ten zde jednal se zástupci Dolnoslezského vojvodství a dopravců Leo Express a Koleje Dolnośląskie. Společně se dohodli na konečné podobě přímých vlaků z Prahy do Vratislavi a zpět. Linka bude spuštěna od prosince letošního roku a bude provozována od pátku do neděle.

„Od nového jízdního řádu vyjede jeden víkendový pár vlaků na trase Praha – Vratislav. Připravujeme také druhý pár vlaků, který vyjede v průběhu roku 2020 po schválení jednotek polského dopravce Koleje Dolnośląskie k provozu v České republice,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš a upřesnil také předpokládané časové polohy vlaku. „V pátek, sobotu a neděli by měl vlak vyjíždět z Prahy po šesté hodině večerní a dorazit do Vratislavi před jedenáctou hodinou. Z Polska pak bude vyjíždět do Prahy v sobotu a neděli v šest hodin ráno a do hlavního města dorazí před půl jedenáctou dopoledne,“ sdělil Michal Kortyš.

Na území České republiky budou obslouženy stanice Praha hlavní nádraží, Praha - Libeň, Kolín, Přelouč, Pardubice, Pardubice - Pardubičky, Choceň, Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Letohrad, Jablonné nad Orlicí a Lichkov. Na polské straně vlak zastaví ve 40 zastávkách.

Na přímé vlaky budou nasazeny moderní elektrické jednotky Flirt dopravce Leo Express a po schválení také jednotky Newag Impuls dopravce Koleje Dolnośląskie. Cesta mezi Prahou a Vratislaví bude trvat zhruba čtyři a půl hodiny.