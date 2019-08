Zákaz dieslů v centrech velkých českých měst? Unie hrozí žalobou kvůli ovzduší

Evropská komise hrozí České republice další žalobou. A důvodem je kvalita ovzduší ve velkých městech. Podle komise ji zhoršuje hlavně doprava. Takže by se teoreticky mohlo stát, že například auta s dieslovými motory budou mít zákaz vjezdu do center měst.

Velká města teď řeší, jak koncentraci škodlivin v ovzduší snížit. Například v Praze uvažují nad městským mýtným systémem. "V tom mýtném systému by se samozřejmě mělo odehrát i to, že ta auta, která znečišťují více, by mohla platit více. Ta, co znečišťují méně, tak by platila méně," vysvětlil náměstek primátora pro dopravu hlavního města Prahy Adam Scheinherr.

Brno a Ostrava pak uvažovaly nad zavedením nízkoemisních zón. To jsou oblastí, kam auta, která nesplňují nejpřísnější emisní limity Euro 6, nesmí.

"Nakonec zvítězila varianta taková, že bychom se zabývali zákazem vjezdu všem vozidlům nad šest tun," reagovala náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová.

"By se musel dostavět velký městský okruh, který by tvořil objízdnou trasu pro vozidla, která by nemohla jet do této zóny," uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Současně přibývá měst, která slibují úplný zákaz vjezdu pro auta s dieselovým motorem. Brusel chce dostat diesely z ulic do roku 2025. Podle odborníků jsou ale nově vyráběné diesely mnohem šetrnější, než jsou klasické benzínové motory.

"Ty nové diesely mají skutečně až pro mnoho lidí překvapivě velmi nízké emise, čili ty automobilky investovaly obrovské prostředky, aby se s těmi emisemi popasovaly," sdělil dopravní expert Roman Budský.

Na splnění evropských limitů mají města ve spolupráci se státem čas do příštího roku. Jinak Česko může čekat soud a pokuta minimálně 45 milionů korun plus penále z prodlení.