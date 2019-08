Na klesajícím hypotečním trhu upevňují Gepard Finance své postavení největšího hypotečního specialisty v České republice

Trh hypoték poklesl od ledna do června v meziročním srovnání dle podkladů Ministerstva pro místní rozvoj o téměř 20 %. Může za to především výrazný propad na začátku roku, který zapříčinily loňské regulace hypoték i vysoké ceny bytů. Gepard Finance zaznamenaly v prvním pololetí pouze mírný pokles realizovaných objemů.

Hypoteční trh v úvodu letošního roku téměř zamrzl. Mohou za to především regulace hypoték v podobě limitů pro poměrové ukazatele příjmů a zadlužení, ale také stále dražší nemovitosti. I když výrazný propad ze začátku roku trh v posledních měsících dohání, v celkovém vyjádření je podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj objem sjednaných hypotečních úvěrů v prvním pololetí 2019 meziročně o 19,88 % nižší.

Regulační opatření se v omezené míře promítla také do produkce Gepard Finance, největšího hypotečního makléře v Česku. Ve srovnání se zbytkem trhu je na tom ale společnost o poznání lépe. „Naše produkce za období leden až červenec 2019 klesla jen mírně o 1,62 procenta. To znamená, že jsme upevnili postavení největšího hypotečního specialisty v České republice,“ uvádí Jiří Pathy, předseda představenstva a generální ředitel GEPARD FINANCE a.s. „Aktuální výsledky naší společnosti potvrzují, že i v době přísnějších regulací dokážeme klientům zajistit financování jejich vysněného domova. Právě přísnější regulace ukázaly, jak důležité je pro hypoteční makléře podpora a pomoc centrály při složitějších hypotékách,“ dodává Jiří Pathy.