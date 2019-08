Místo hypotéky půjčka na bydlení od státu: Stát nabízí mladým až 2 miliony

Až dva miliony korun mohou získat od státu mladí lidé na pořízení vlastního bydlení. Peníze od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) jim tak mohou nahradit hypotéku. Program ministerstva pro místní rozvoj nabízí výhodnější úvěry než komerční hypotéky. Není ale pro každého. Stát nabízí výhodné úvěry pro mladé manžele nebo mladé rodiče. Peníze jsou určeny na modernizaci obydlí, na koupi bytu, nebo na stavbu či koupi rodinného domu. Po narození či osvojení dítěte navíc u úvěrů na pořízení obydlí stát odečte z dluhu 30 tisíc korun. Využít výhodné půjčky mohou lidé ze všech krajů. Podmínkou je, že jednomu z manželů, či registrovaných partnerů, musí být méně než 36 let. O úvěr může žádat také nesezdaný člověk mladší 36 let, který má v trvalé péči dítě mladší 15 let. Žadatel a ani jeho partner či partnerka nesmí být u žádostí o úvěr na pořízení bydlení majitelem či spolumajitelem žádné další nemovitosti určené k trvalému bydlení a ani nájemcem družstevního bytu. Od státu dostanou buď 30 až 300 tisíc korun na modernizaci bydlení, nebo až 1 200 000 na pořízení bytu, přičemž z úvěru lze pokrýt maximálně 80 % ceny nemovitosti. Na výstavbu či koupi domu pak stát poskytne až dva miliony, přičemž opět platí podmínka, že jimi lze uhradit maximálně 80 % skutečných nákladů na výstavbu či ceny za koupi a musí to být celková cena včetně pozemku. Úroková sazba se odvíjí podle základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, minimální hranice je 1 procento. Od srpna je referenční sazba pro ČR 2,27 %. Zafixovat lze nejdéle na 5 let.

Předčasné splacení i mimořádné splátky jsou, na rozdíl od většiny komerčních úvěrů, bez dodatečných poplatků. Zdarma je i správa a vedení úvěru a odborná pomoc a konzultace pracovníků SFRB.

Z úvěru mohou příjemci financovat jen menší nemovitosti. Kupovaný byt nesmí mít podlahovou plochu větší než 75 m2, rodinný dům pak 140 m2. Coby ručení chce SFRB zástavní právo k nemovitosti v prvním pořadí, u stavby domu pak i zástavní právo k pozemku a vinkulaci pojistného plnění. U úvěrů na modernizaci požaduje, aby měl příjemce ručitele s čistým příjmem 15 000 Kč v posledních třech měsících.

Úvěry na modernizaci mohou příjemci splácet 10 let, půjčky na pořízení bydlení pak 20 let. Splácení ale mohou přerušit a to až na dva roky při narození či osvojení dítěte, ztrátě zaměstnání, dlouhé nemoci či úmrtí člena rodiny.

Program pro mladé běží od loňského srpna. Letos bylo na půjčky alokování 950 milionů, fond uzavřel 281 smluv za necelých 320 milionů, na dalších 78 milionů eviduje fond celkem 56 žádostí.

Podat přihlášky můžete na pracovištích SFRB v Praze a v Olomouci osobně, poštou nebo datovou schránkou. Všechny potřebné dokumenty najdou na stránkách fondu.

Zájem o hypotéky roste

Zájem o hypotéky roste. Půjčku na bydlení si aktuálně bere přes 7000 lidí měsíčně. Ve srovnání s loňskem je ale zájem lidí menší. Jednou z příčin jsou i přísnější podmínky nastavené centrální bankou. Ta chce zabránit tomu, aby se lidé zadlužovali příliš. Co se ale ČNB nedaří - zastavit zdražování nemovitostí. Češi šetří na bydlení snad nejdéle v Evropě. Na pořízení bytu padne víc než 11 ročních platů.