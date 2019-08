Úmrtnost v Česku je nadprůměrně vysoká. Na tohle umíráme nejčastěji.

Úmrtnost v Česku je podle statistik poměrně vysoká. Nejen v evropském, ale dokonce i celosvětovém měřítku jsme v umírání bohužel nadprůměrní. Nejčastěji je to v důsledku rakoviny slinivky a ledvin. I jiné nemoci nám ale dávají pořádně zabrat.

V Česku umírá 1206 obyvatel na každých sto tisíc - informoval o tom projekt Evropa v datech s odkazem na Eurostat. Přestože se úmrtnost od 90. let snížila, v mezinárodním srovnání jsou Češi stále nadprůměrní.

Zdaleka nejčastějšími příčinami smrti v Evropě jsou nemoci oběhové soustavy související s vysokým krevním tlakem, cholesterolem, cukrovkou a kouřením. Ischemické srdeční choroby, mezi které patří například infarkt, jsou největším strašákem - nejvíc lidí kosí v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku a v sousedním Slovensku. Česko sice není na prvních příčkách, přesto je počet úmrtí výrazně nadprůměrný.

Druhou nejčastější příčinou smrti Evropanů je rakovina. Nejhůř jsou na tom obyvatelé Maďarska, Chorvatska, Slovenska a Slovinska. I v tomto případě jsou Češi nad unijním průměrem. Vyčnívají především v rakovině slinivky břišní a zhoubných nádorech ledvin, v obou případech jsou na smutném druhém místě mezi 28 státy Evropské unie.

Sousední Slováci jsou na tom ještě o něco hůř. Na zhoubné nádory rtu, dutiny ústní a hltanu jich z celé EU umírá nejvíc. Druhé místo jim náleží za zhoubné nádory mízní, krvetvorné a také rakovinu dělohy.

Celkově Evropany z jednotlivých zhroubných nádorů nejvíc zabíjí rakovina plic. Druhým největším zabijákem je rakovina tlustého střeva a konečníku. I v těchto případech je Česko nadprůměrné.

Tím, jak populace v Evropě stárne, zhoubných nádorů přibývá. "Řeknu úplně s jistotou, že kdybychom žili všichni třeba do 120 let, tak budeme víc a víc umírat na nádory," tvrdí onkolog Jan Žaloudík. Není ale všechno tak černé, například výskyt rakoviny prsu v Česku narůstá, ovšem klesá úmrtnost na tuto nemoc. U rakoviny žaludku to kleslo za dvacet let dokonce skoro o 40 procent.

V srdečních chorobách a rakovině si Češi sice nevedou příliš dobře, neplatí to však o řadě jiných nemocí. Například úmrtnost v těhotenství, během porodu a v šestinedělí je v Česku čtvrtá nejnižší, to samé platí pro žloutenku. A úplně nejméně ze všech zemí Unie se v ČR umíra na vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality.