Vít Richter: V Klementinu nelze realizovat moderní národní knihovnu (Video)

Antonín Staněk poslední den ve funkci ministra kultury odvolal šéfa Ústřední knihovnické rady Víta Richtera. Oznámení o odvolání mu přišlo datovou schránkou bez udání důvodu, a to po dvaceti letech, které strávil ve funkci. Co za překvapivým krokem ministra stálo? A jak se na to Vít Richter dívá? Ptá se Marie Bastlová.

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

