Fear & Greed index: Extrémní strach – paralela s prosincem 2018

Bitcoin investice se dostává do bodu paralely. Opět. Zatím, co před třemi měsíci byl index na vrcholu “chamtivosti”, nyní se propadl do totálního strachu. Fear & Greed index je oblíbeným nástrojem mnoha obchodníků, protože se snaží do technického světa kryptoměn vznést lidskou psychiku. Investice se tak velmi zjednodušeně řečeno polidští. 14. sprna jsme tak zaznamenali hodnoty stejné, jako během nejhorší kryptoměnové zimy v prosince 2018.

Mohlo by vás zajímat: Kryptoburzy mají problém, velké banky je odmítají

Co je Fear & Greed index

S tímto ukazatelem přišli v CNNMoney. Má ukazovat, jak moc jsou investoři ochotní platit. Extrémní “chamtivost” přirozeně vyvolá zbrklé investice, které vedou k přeceňování aktiv. Extrémní “strach” naopak vyvolá opatrnost, díky které do trhu netečou nové peníze a trh se podceňuje. Index je složený ze sedmi faktorů.

Pohyb ceny aktiv: Měří se S&P 500 versus 125-denní kluzký průměr (MA). Síla aktiv: Porovnává se, kolik aktiv se dotklo maxima v 52 týdnech a kolik minima. Rozmístění financí na aktivech: Jaký je rozdíl mezi obchodovaným objemem u výnosných a prodělečných aktiv. Put a Call možnosti: Kolik lidí si koupí pouze duchovní aktivum. Podřadná obligace: Kolik lidí je ochotno riskovat. Volatilita trhu: Porovnání VIX a 50-denního kluzkého průměru Poptávka po bezpečných aktivech: Jaký je rozdíl ve výnosu rizikových aktiv (akcie, kryptoměny) versus komodit.

Výsledek se určí na škále od 0 (strach) do 100 (chamtivost).

POZOR! Toto neplatí pro BTC!

Bitcoin je určován jinak, protože v jeho ceně hrají velmi důležitou roli emoce.

Body zájmu jsou:

Volatilita: Rozdíl mezi lokálními maximy a minimy. Pohyb trhu a objem: Jak na změny objemu reagují ceny. Sentiment na sociálních sítích: Jak hodnotí situaci investoři na Twitteru (převážně). Průzkum: Klasický průzkum trhu na základě vyplňovaných dotazníků. Dominance Bitcoinu: Jaký podíl na trhu kryptoměn má BTC.

Extrémní strach na trhu

Bitcoin investice není pro každého. Vzhledem k vysoké volatilitě se index rychle mění. Nicméně extrémních hodnot tak často nedosahuje. Obvykle jednou za tři měsíce.

Redakce doporučuje: Kryptoměnové banky: Finanční služba ve světě kryptoměn

V době psaní článku je index na síle 32. 14. srpna dosáhl čísla 11. Takové číslo bylo naposledy, když se Bitcoin obchodoval za 3000 dolarů.

Historický graf indexu ukazuje, že bod zlomu nastal 11. července. Tehdy se chamtivý optimismus zlomil a index začal klesat. Čísla byly na 84. Za 48 hodin se propadl na 33, což kolaborovalo s propadem 1400 dolarů na ceně BTC.

The post Fear & Greed index: Extrémní strach – paralela s prosincem 2018 appeared first on CryptoSvet.cz.