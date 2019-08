Summary: Applied Materials se popral s těžkým kvartálem

Jeden z námi vybraných zástupců polovodičového sektoru, Applied Materials (Investiční tipy), jenž výrobcům čipům dodává potřebné vybavení, se znovu ukázkově popral s těžkým kvartálem a splnil vše, co slíbil. Tržby se sicepropadly o téměř 20 % yoy na 3,6 mld. USD, nicméně trh se obával ještě o trochu horšího výsledku. Hrubá marže se sice zúžila o 110 bps yoy a zastavila se na 43,7 %, avšak mezikvartálně se konečně dočkáváme stabilizace s lehkým rozšířením o 20 bps qoq. Kontrola provozních nákladů nakonec vykrystalizovala v čistý zisk na akcii klesající opět „jen“ o 40 % yoy na 0,74 USD (+6 % qoq), přičemž trh predikoval pokles až na 0,70 USD.

V relativním i absolutním měřítku dostala nejvíc zabrat divize displejů, jejíž příjmy se meziročně zas a znovu propadly o 50 % yoy na 350 mil. USD (-3 % qoq). Management se bohužel detailnějším rozborem nezabýval. Hlavní polovodičová divize na tom už nebyla zdaleka tak špatně, jak naposled. Její tržby 2,3 mld. USD značí meziroční propad už jen o 10 %, a ve srovnání s předešlým kvartálem se dokonce bavíme o 3% zlepšení. Jedná se o další střípek do skládačky postupného obratu v tomto odvětví. Z podílu na tržbách divize (a z toho co víme o trhu) je jasné, že za poklesem jsou hlavně paměťové čipy. Efekt je však nyní omezen už jen na čipy NAND (-50 % yoy). Vybavení pro čipy DRAM odevzdalo ze svých tržeb už jen 5 % yoy a foundry narostlo o 20 % yoy.



Management ve výhledu na další kvartál předpokládá tržby v okolí 3,7 mld. USD, což souhlasí s názorem trhu. Hlavně to však implikuje meziroční pokles už jen o necelých 10 % a mezikvartálně dokonce růst o 4 %. Čistý zisk na akcii v plánovaném intervalu 0,72 až 0,80 USD by zaručoval mezikvartální růst o 3 %, i když na ten meziroční si budeme muset ještě nějaký čas počkat (-20 % yoy). Ze strohých komentářů managementu k celkovému stavu trhu vytáhneme asi hlavně fakt, že logické čipy (procesory) by měly v tomto roce zabrat, což souhlasí s nastartováním výroby 10nm čipů od Intelu. Paměťové čipy se v tomto roce ještě oblevy asi ještě nedočkají. Suma sumárum se tedy odhady managementu nezměnily. To platí i odhadech pro rok 2020, kdy společnost s ohledem na plánované kapitálové výdaje svých klientů čeká růst tržeb napříč všemi divizemi (i displeje).



Na závěr připojíme již tradiční upozornění, které se týká vyhrocení čínsko-amerických obchodních vztahů. Případné zpomalení světové ekonomiky a spotřeby z titulu vyšších cel může na polovodičový sektor těžce dopadnout, o rozrušení komplexních dodavatelských řetězců nemluvě.



Osobně se nám výsledky Applied Materials velice líbily a těžce na nich hledáme cokoliv špatného. Nicméně samotné akcie mají za sebou slušnou rally a očekávání proto byla podvědomě trochu výš. Jejich cena klesá o 1,5 %.



Walmart



Maloobchodní gigant sice přinesl výsledky již včera, avšak kvůli dotvoření obrázku o americké spotřebě je není vhodné opomínat, tak se k nim ještě dodatečně vrátíme.

Společnost navýšila svoje tržby o 2 % yoy na 130,4 mld. USD, díky čemuž se přesně trefily do konsensu. Nicméně silný dolar si ukousl cca 1,3 mld. USD, takže po odečtení měnových pohybů se dostáváme k tržbám až 131,7 mld. USD. Comparable sales (tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok) překonaly odhady o 0,2 procentního bodu a vzrostly o 2,8 %. Výkon internetového prodeje (ecommerce) se proti předešlému kvartálu v podstatě nezměnil – ke comparable sales přispěl 1,4 p.b. a meziročně si přihodil 37 %. Ecommerce roste zejména díky online nákupu potravin a potvrzuje zdatnou reakci společnosti na toto modernější spotřebitelské chování. Provozní marže ubírá 0,2 p.b. yoy na 4,3%. Po odečtení efektu neprovozních položek sklouzl čistý zisk na akcii na 1,27 USD, nicméně bavíme se jen o -2 % yoy a predikce 1,22 USD stejně překonal.