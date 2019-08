Morgani: Fed možná nebude mít dost síly, aby odvrátil recesi

Analytici banky Morgan Stanley míní, že není vůbec jisté, že by americký Fed měl v případě potřeby dostatek sil, aby pomohl odvrátit hrozbu případné recese.Prezident Trump už dříve vyslovil přání, aby se Fed více podílel na obraně vůči hrozbám ekonomického zpomalování. Trump se snaží centrální banku přimět ke snižování sazeb.Morgani si kladou otázku, zda by Fed dokázal případnou recesi odvrátit. V poslední dekádě byl v tomto ohledu Fed poměrně úspěšný a dá se říci, že z poslední krize vysekal ekonomiku především on. Podle analytiků je ale nyní poněkud odlišná situace a centrální banka se pohybuje v doposud nezmapovaných vodách. Celkově se nyní zdá, že se Fed pohybuje až za výnosovou křivkou, což naznačuje, že v případě dalšího zhoršení by se svým dosavadním přístupem zmohl jen velmi málo. Aby se situace změnila, musela by se výnosová křivka více zvednout a pro to by musel Fed přijít s podstatně agresivnějšími kroky.Trh odhaduje pravděpodobnost zářijového snížení sazeb o 50 bodů na cca 1:3. Trh počítá nyní s klesáním sazeb směrem k 1,04% do začátku roku 2021.Podle analytiků japonské Nomury je důležité si uvědomit, že stimulační potenciál Fedu odpovídá současné výši sazeb. Čím déle je udrží vyšší, tím lépe a účinněji se mu pak bude reagovat a tím větší bude jeho stimulační síla.Podle některých dalších analytiků tak nemá Fed kam spěchat.