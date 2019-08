Technická analýza - Bitcoin 16.08.2019

Ahojte tradeři,

Vítejte u pátečního updatu trhu.

BTCUSD:

U BTC sleduji dva potenciální scénáře, kdy mají oba jedno společné – downtrend je limitovaný. Co to pro nás znamená? Znamená to, že se stále nemění to nejdůležitější a to směr trendu. BTC prochází komplexní korekční strukturou, kterou stále bereme jako korekci v rámci pokračujícího uptrendu k cca 15000,-USD. Tento target se samozřejmé upřesní až v momentě, kdy dokončíme aktuální korekční strukturu. Čím níže půjdeme, tím vyšší bude finální target, takže sklenice je vždy poloplná.

Jako prioritní vzhledem k celé struktuře, sleduji formaci velkého trianglu, který je pro vlnu „(4)“ typický. Pokud se udržíme kolem aktuálního low, můžeme očekávat pokračování uptrendu do vlny „D“. Vše nasvědčuje zatím tomu, že BTC se nikam extra nechystá a v dalších dnech se budeme pohybovat v sideways struktuře. Sideways proto, že obsahuje overlapping a není jednoznačně daný směr impulzu. Proto i poby, který se pohybuje mezi 11800-9800,-USD se bere jako sideways.

BTC mělo samozřejmě hodně ostrý dump, který spoustu lidí vyděsil, ale být po 20% dumpu bearish, je asi stejně originální, jako být po 20% pumpě bullish. Tyhle extrémní pohyby mají totiž většinou tendenci nachytat drtivou většinu na špatnou stranu trendu. Jde o to, že BTC může jít klidně na 7500,-USD, ale pořád budeme stejně bullish, protože pořád se bude jednat o korekci v rámci uptrendu se stejným targetem.



Takže BTC potřebuje čas, se vstupy nijak nechvátat, protože pokud se tato formace trianglu potvrdí, čeká nás v dalších týdnech pokračování pohybu kolem PIVOTU = 11000,-USD a nic nikomu neuteče. Triangl přestane být platný v momentě, kdy se dostaneme pod 9000,-USD a začneme sledovat target pro případnou ZIG-ZAG korekci „(ABC)“. BTC CME FUTURES: BTC FUTURES mají také více scénářů, ale dokud jsme nad 9065,-USD, nechci zbytečně uvažovat nějakou hlubokou korekci, takže se budeme soustředit na aktuální stav. Včerejší odraz měl pouze 3 vlny a poté následovalo silné zamítnutí. Toto je typické pro korektivní strukturu, takže můžeme očekávat komplexní formaci opět. Pro nás to znamená jednoduché - zatím nevstupovat. Vzhledem k tomu, v jaké fázi marketu jsme, bych očekával v dalších hodinách spíše sideways formaci a poté pokračování do vlny "(c)" k cca 11000,-USD. Dáme zase marketu čas vychladnout a ukázat nám další vhodné vstupy.



ALTCOIN MARKET CAP: Market CAP bez Market CAP bez BTC také aktuálně podporuje predikci, kdy očekáváme u BTC jako jediného potenciální splnění nového high, ale u velkých altů v páru s USD pouze "( ABC )" retracement ke splnění targetů a poté finální leg down pro vlnu „(C)“. Alt market cap toto podporuje, protože jsme z aktuálního high měli korekci rozloženou do 5ti subvln, takže minimálně "(ABC)" velká korekce musí přijít. Jak tuto informaci převést v profit? Alty mají omezený uptrend. Tzn. jakmile dosáhneme u ALT dominance targetu pro vlnu „(B)“ je ideální se altů zbavit a počkat na další vstup. Pokud ALT market cap poroste, vyrojí se zase tisíce „analytiků“, kteří budou bullish a to je právě ten okamžik, kdy my budeme vystupovat.



Pokud se Vám naše technické analýzy líbí, můžete naši práci denně sledovat na našem Blogu, Telegramu nebo Facebokových stránkách. UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv analýzy, novinky, cenové odhady, vstupy, cenová rozhraní nebo jiné informace sdílené v tomto článku, se nedají považovat za investiční poradenství nebo investiční výzkum. Nejsme obchodní poradci. Většina naší práce má edukativní účely založené na aplikaci Teorie Elliott Wave do reálného prostředí marketu.