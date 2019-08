Co se děje na trhu s mědí, zlatem, platinou a ropou?

Co nám v tuto chvíli říkají grafy o směřování mědi, zlata, platiny a surové ropy? Měď vykazuje vidinu dobrého krátkodobého vývoje a spíše než na zlato se v krátkém období zaměřte na platinu. Ropa pak zůstává pod vlivem obchodní debaty USA a Číny i omezování produkce ze strany OPEC.

Měď tento týden poskočila vzhůru poté, co Trumpova vláda rozhodla o obnovení debat s Čínou a zároveň odložila uvalení cel z 1. září na 15. prosince. Ačkoli už nyní opět vnímáme mírné oslabení, schopnost mědi zvládnout zhoršení fundamentálních i technických vyhlídek by mohla naznačovat dobrý krátkodobý vývoj.

Po nepovedeném pokusu dostat se pod hranici 2,57 USD/libru na týdenním grafu by se technické vyhlídky mohly zlepšit. Fundamentální vyhlídky jsou zatíženy obavami z toho, že obchodní válka povede k výraznějšímu zpomalení globálního růstu a rozmělní poptávku od dvou největších spotřebitelů světa.

Makroekonomické fondy hledají ochranu před recesí a nashromáždily rekordní krátké pozice ve futures mědi. Během dvou týdnů dokázali manažeři fondů více než zdvojnásobit své čisté krátké pozice na 74,6 tisíc lotů. Pokračující krytí krátkých pozic najde oblast rezistence na 2,67 USD/libru a zejména na 2,70 USD/libru.

Co se týká zlata, po oznámení o amerických clech došlo k prudkému poklesu o 55 USD/unci z 1 535 USD/unci. To spíše naznačilo, jak přelidněný obchod se zlatem nyní je, než aby to ukazovalo na změnu fundamentálních vyhlídek. Zatím si udržujeme býčí pohled na vývoj zlata podpořený rychlým poklesem globálních výnosů a faktem, že centrální banky vstupují do režimu uvolňování. V krátkém období však stojí za to zaměřit se na platinu, která v průběhu poklesu globálních tržeb i výroby automobilů zažívá krušné časy.

Diskont vůči zlatu dosáhl rekordní úrovně 668 USD a poté se zotavil na současných 650 USD. Zatímco spekulativní dlouhé zlaté pozice dosáhly v týdnu do 6. srpna rekordních maxim, jejich protějšek u platiny je přesně na pětiletém průměru a vůbec se nepohnul. Obchodníci, kteří se obávají technické korekce zlata, možná zjistí, že se jim vyplatí přejít na platinu.

Surová ropa se minulý měsíc obchodovala v téměř 15% rozmezí s pokračující degradací růstu globální poptávky, která jen mírně vyvažuje postupující omezování dodávek ze strany OPEC a dalších zemí. Jedním z klíčových projevů je kontrakce diskontu WTI vůči Brentu z červnových 11 USD/barel na současných 4,5 USD/barel. Spread se zúžil v reakci na globální zpomalení, které zasáhlo ropu Brent, jež je používána jako globální měřítko, a kvůli zvýšeným obavám, že američtí producenti břidličné ropy budou mít problémy se splněním svých cílů pro růst produkce. Navíc řada producentů pokračuje se značnými finančními výdaji a spoléhá se na finanční podporu, aby vůbec mohla dál fungovat.

Zatímco se ropa Brent zotavila zpět nad 60 USD/barel, technické vyhlídky pro WTI vypadají o něco lépe, protože opět našla podporu nad 50 USD/barel. Trend setrvání v rozmezí bude zřejmě pokračovat, dokud bude pozornost upřena na obchodní debaty mezi Čínou a Spojenými státy a pokračující omezování produkce ze strany OPEC v čele se Saúdskou Arábií.

Následující graf WTI naznačuje možnou rezistenci na 68,80 USD/barel, což je nynější maximum trendu od dubnových maxim.

O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.