Dalio (Bridgewater): Není možné zcela vyloučit, že Čína nepoužije své dolarové devizové rezervy jako zbraň

Šéf a zakladatel největšího hedgeového fondu Bridgewater Associatel Ray Dalio uvedl, že není možné zcela vyloučit možnost, že by v rámci obchodní pře mezi USA a Čínou druhá strana v určitou chvíli použila své držení US Treasuries jako vyjednávací zbraň.Podle Dalia je situace, kdy se vede obchodní pře a zároveň je tu silný vztah dlužník vs. věřitel, velmi komplikovaná a svým způsobem nebezpečná. Možnost, že by Čína v rámci pře přistoupila k výprodeji US Treasuries, kterých má v držení přes 1,1 biliónu USD , mnozí analytici považují za nepravděpodobnou a extrémní. Mimo jiné proto, že by poškodila také samotnou Čínu.Podle Dalia není možné v rámci úvah o dalším vývoji celé pře vyloučit žádnou možnost. S tím, jak se pře stále více zhoršuje, budou obě strany hledat opatření s potenciálem stále větší bolestivosti pro druhou stranu.