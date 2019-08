Zaměstnavatel zaměstnanci odmítl zaplatit 13. plat, ten se proto obrátil na právníka

Zaměstnanec z neopodstatněných důvodů nedostal třináctý plat, na který měl nárok. Zároveň mu nebyla proplacena ani mimořádná odměna za pracovní cestu. Celý případ tak musel řešit s pomocí právníka.

Pan Štěpán byl zaměstnán jako konstruktér s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Koncem roku 2018 mu měl být dle mzdového výměru vyplacen 13. plat ve výši 50 000 Kč. Dále mu zaměstnavatel slíbil i odměnu za mimořádnou služební cestu na 6 týdnů ve výši 40 000 Kč. Nic z toho však zaměstnanci vyplaceno nebylo.

Zaměstnavatel nevyplacení 13. platu argumentoval tím, že zaměstnanec byl přes přelom roku na dlouhodobější nemocenské, a proto mu nárok na odměnu, která se vyplácí koncem prosince, nevzniká. Ohledně mimořádné odměny za služební cestu, která byla panu Štěpánovi přislíbena, zaměstnavatel mlčel.

Pan Štěpán se proto obrátil na právníka ze společnosti Vaše nároky.cz, která zastává práva zaměstnanců. Advokát po zhodnocení případu dospěl k názoru, že zaměstnanec má nárok na 13. plat. „Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 22597/2007 ze dne 24. 4. 2008, pokud jsou podmínky pro přiznání roční odměny definovány dostatečně konkrétně, aby zjištění splnění podmínek a výše nároku byly předmětem pouhého matematického výpočtu (v daném případě nebyly stanovené žádné podmínky), vzniká zaměstnanci nárok na roční odměnu již splněním stanovených podmínek. Klient má tedy nárok na roční odměnu ve výši 50.000,- Kč,“ konstatoval advokát.

K mimořádné odměně za služební cestu se však právník vyjádřil již méně kladně: „Slíbená odměna je bohužel nenárokovou složkou a zaměstnanec má bohužel jen málo důkazů k tomu, že byla tato mimořádná odměna skutečně přislíbena, proto bohužel není možné ji po zaměstnavateli požadovat.“

Právník proto po domluvě s klientem požadoval po protistraně proplacení alespoň třináctého platu. Po několika měsících se naštěstí podařilo peníze od zaměstnavatele získat a celý případ tak nemusel skončit až u soudu. Pan Štěpán tak díky právníkovi získal 50 000 Kč.

„Zaměstnanci by se nejen neměli nechat zmást mnohdy účelovými argumenty zaměstnavatele, že na některé odměny nemají nárok a vždy si za svými nároky stát, ale zároveň by si měli dát pozor na to, aby slíbené provize či odměny byly nárokovatelné a ideálně písemně zaznamenané,“ radí nakonec právník z Vaše nároky.cz.