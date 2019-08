Tykač si vyšlápl na Muska - chce postavit zatím největší bateriové úložiště na světě

Miliardář a finančník Pavel Tykač rozjíždí v Británii projekt na jehož konci by mělo být svého druhu největší bateriové úložiště na světě. Celkový výkon zařízení by měl dosáhnout 175 MW. Na projektu pracuje skupina InterGen, ve které poloviční podíl vlastní Tykačova Sev.en Energy.Podle dostupných informací projekt již získal stavební povolení, ale zdržuje ho nejistota kolem finální podoby Brexitu a jejího vlivu na zahraniční investice Doposud největší bateriové úložiště vybudoval Elon Musk a jeho Tesla v blízkosti australského města Hornsdale s výkonem 100 MW a kapacitou 129 MWh. Některé jiné společnosti již mají plány na vybudování úložišť s výkony 400 - 900 MWh. V oboru se angažuje také další český miliardář Daniel Křetínský a jeho EPH.