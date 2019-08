Inverze americké výnosové křivky: Porostou dále ceny akcií?

Americká výnosová křivka se převrátila, je v inverzi. Co to vlastně znamená a co z toho mohou vyvodit investoři?

Výnosem dluhopisu není míněno zhodnocení investice pro investora z držení bondu v portfoliu, ale výnos do doby splatnosti. Udává (při splnění určitých podmínek), jaký průměrný roční výnos investor obdrží, pokud jej bude držet až do splatnosti. Za jinak stejných podmínek také samozřejmě platí, že čím vyšší výnos (do doby splatnosti), tím je dluhopis pro investory atraktivnější. Pod čarou lze dodat, že vztah výnosu dluhopisu a jeho tržní ceny je inverzní, takže že pokud cena dluhopisu roste, výnos klesá (a naopak).

Výnosová křivka pak znázorňuje vztah mezi dobou do splatnosti dluhopisu a jeho výnosem. Když hodnotíme její vývoj, nejčastěji sledujeme pohyby výnosů dluhopisů s 2letou a 10letou splatností. A právě ve středu 14. srpna 2019 došlo v USA k její inverzi, což znamená, že výnos 2letého dluhopisu byl vyšší než výnos 10letého dluhopisu. Rozdíl mezi výnosem 10letého dluhopisu a 2letého dluhopisu je tedy záporný, a to poprvé od roku 2007.

Výnosy amerických vládních dluhopisů (15. 8. 2019), zdroj: Bloomberg

Studie pro americký finanční trh ukazují, že v průměru po inverzi výnosové křivky trvá akciovému trhu ještě zhruba 18 měsíců, než dosáhne vrcholu. Zdá se tedy, že by před sebou akciové trhy mohly mít ještě několik poměrně příznivých kvartálů se slušným zhodnocením.

Další studie ukázaly, že inverze výnosové křivky indikuje zvýšené riziko recese v relativně brzké době. Sluší se ovšem dodat, že v tomto směru americká výnosová křivka v minulosti vydala spoustu falešných signálů, tedy těch, jež nakonec recesi neindikovaly.

Celkově máme na akcie z globálního hlediska nyní neutrální názor. Ten podmiňují tři fundamentální faktory:

Makroekonomický obrázek se oproti konci loňského roku, kdy trhy prošly rapidními poklesy, příliš nezměnil. Světová ekonomika dále mírně zpomaluje.

Z historického srovnání jsou ukazatele ocenění (P/E, P/B či P/S) přibližně na průměrných úrovních, což ukazuje na neutrální, férové ocenění akcií. Ty tedy nejsou ani vyloženě levné, ani vyloženě drahé.

Růst zisků firem globálně výrazně zpomaluje. Zatímco v druhé polovině loňského roku se pohyboval meziroční růst nad 20 %, podle aktuálních dat se blíží nule, od které by se podle současného převažujícího názoru analytiků mohl odrazit mírně výše.

Výrazných rizik je ovšem přítomno hned několik. Mezi největší jednoznačně patří další zásadní vyostření situace v mezinárodním obchodu, především ve vztahu USA a Číny, případně EU, dále rychlejší než očekávané zpomalování globální ekonomiky v čele s tou čínskou a nakonec neřízený brexit. Nepříznivý vývoj ve všech těchto oblastech je přitom poměrně reálný.