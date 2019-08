Rozbřesk: ECB chce trhy v září překvapit, spadnou španělské výnosy pod nulu?

Recese je výraz skloňovaný doslova na každém kroku. Po slabých číslech z Německa a z Číny zažily akcie ve středu nejhorší den letošního roku. Ve čtvrtek se sice po silném americkém maloobchodu trochu oklepaly z nejhoršího, k návratu pohody a optimismu je ovšem hodně daleko. To ostatně potvrzují i dluhopisové trhy - delší výnosy v USA i v Německu pokračují v poklesu a desetiletý německý výnos označkoval nová minima pod -0,70 %.



A není divu, že v takové chvíli je opět víc slyšet centrální bankéře. Nový hlavní ekonom ECB Olli Rehn trhům i svým kolegům ve výkonném výboru vzkázal, že by ECB na zářijovém zasedání měla překvapit agresivním a velkým balíkem stimulačních opatření. Podotkl, že v dnešní situaci je žádoucí finanční trhy “překvapit pozitivně”. Trhy začaly okamžitě sázet na výraznější pokles sazeb v září (70% pravděpodobnost poklesu sazeb o 0,20 p.b.). Na poklesu výnosových křivek napříč eurozónou byly navíc patrné rostoucí sázky na agresivní politiku QE - španělský desetiletý výnos je na dostřel od záporných hodnot. Olli Rehn navíc nevyloučil, že by součástí nového QE podobně jako v Japonsku mohlo být i skupování akcií.



Zajímavé bude, jak na agresivní holubičí rétoriku ECB zareaguje americký Fed . Poslední čísla totiž na rozdíl od zpráv z Německa nebo z Číny vůbec nevypadají tak děsivě. Může být proto v září velice těžké trhy překvapit něčím výraznějším než opatrným snížením sazeb o 25 bps. I proto dolar vůči euru viditelně posiluje, a to se tradičně nemusí líbit Donaldu Trumpovi. Uvidíme, jak se s tímto politickým tlakem Fed vypořádá. Klíčové bude sledovat příští týden vystoupení šéfa Fedu Powella před startem tradiční konference v Jackson Hole. Česká koruna je vzhledem k vysokému globálnímu napětí stále pod tlakem. I když ji včera mohly trochu zklidnit holubičí komentáře z ECB, nálada asi nemá šanci se výrazněji zlepšit. Trhy mohou dál koketovat s úrovněmi okolo 25,90 EUR/CZK Poslední čísla z platební bilance ukázala, že i v červnu pokračoval odliv spekulativních peněz z Česka, i když relativně pomalu. Současně s tím se začíná měnit struktura zahraničních pozic - ubývá depozit a roste držba dluhopisů Americký dolar sice včera začínal na úrovni 1,12 EUR USD nicméně příznivá čísla z ekonomiky jej odpoledne posunula zpět k 1,11 EUR USD . Jak maloobchodní tržby, tak Philly Fed překonaly očekávání trhů a i když průmysl za předpoklady zaostal, revize předchozího výsledku nahoru aktuální pokles produkce přece jen trochu relativizovala.Dnes už trhy čekají jen čísla z realitního trhu a spotřebitelská důvěra, které s kurzem zřejmě příliš samy o sobě nezahýbou. Hlavním tématem i nadále zůstává pravděpodobnost recese na obou stranách Atlantiku a obchodní války, jejichž hrozbu v posledním týdnu americký prezident částečně zmírnil. Ropa během včerejšího obchodování odepsala další dvě procenta a dál se vzdaluje úrovni 60 dolarů za barel. Z cenového vývoje začíná být viditelně nervózní Saúdská Arábie, de facto lídr kartelu OPEC, která se sice nadále snaží verbálně intervenovat, avšak bez výraznějšího úspěchu. Obavy Saúdů jsou přitom namístě - pokud by totiž poptávková strana trhu dále výrazněji oslabila, jedinou schůdnou alternativou, jak zabránit kolapsu cen, by byly ze strany aliance OPEC+ agresivnější těžební škrty. Ty by ovšem rezultovaly v další ztrátu tržního podílu ve prospěch amerických těžařů břidlicové ropy , proto nemusí být v rámci širšího kartelu (zejména v případě Ruska) politicky průchodné.Hlavní americké akciové indexy včera nezaznamenaly výrazný pohyb, i když v průběhu obchodního dne byla patrná značná nervozita. Nejlépe se dařilo nemovitostnímu a telekomunikačnímu sektoru (Verizon +1 %, T-Mobile US +0,4 %). Rostly i některé technologické tituly ( Amazon +0,8 %, Facebook 1,6 %, Alphabet +0,4 %). Na výsledky hospodaření včera regovaly akcie společnosti Cisco Systems - ty propadly o výrazných 8,6 %. Naopak velmi dobré výsledky představila Alibaba , která si připsala 2,9 %. Za zmínku stojí včerejší silně negativní reakce na akciích General Electric (-11,3 %) kvůli nařčení z údajného manipulování účetnictví.