Ranní glosa: ECB chce trhy v září překvapit

Recese je výraz skloňovaný doslova na každém kroku. Po slabých číslech z Německa a z Číny zažily akcie ve středu nejhorší den letošního roku. Ve čtvrtek se sice po silném americkém maloobchodu trochu oklepaly z nejhoršího, k návratu pohody a optimismu je ovšem hodně daleko. To ostatně potvrzují i dluhopisové trhy - delší výnosy v USA i v Německu pokračují v poklesu a desetiletý německý výnos označkoval nová minima pod -0,70 %.A není divu, že v takové chvíli je opět víc slyšet centrální bankéře. Nový hlavní ekonom ECB Olli Rehn trhům i svým kolegům ve výkonném výboru vzkázal, že by ECB na zářijovém zasedání měla překvapit agresivním a velkým balíkem stimulačních opatření. Podotkl, že v dnešní situaci je žádoucí finanční trhy “překvapit pozitivně”. Trhy začaly okamžitě sázet na výraznější pokles sazeb v září (70% pravděpodobnost poklesu sazeb o 0,20 p.b.). Na poklesu výnosových křivek napříč eurozónou byly navíc patrné rostoucí sázky na agresivní politiku QE - španělský desetiletý výnos je na dostřel od záporných hodnot. Olli Rehn navíc nevyloučil, že by součástí nového QE podobně jako v Japonsku mohlo být i skupování akcií Zajímavé bude, jak na agresivní holubičí rétoriku ECB zareaguje americký Fed . Poslední čísla totiž na rozdíl od zpráv z Německa nebo z Číny vůbec nevypadají tak děsivě. Může být proto v září velice těžké trhy překvapit něčím výraznějším než opatrným snížením sazeb o 25 bps. I proto dolar vůči euru viditelně posiluje, a to se tradičně nemusí líbit Donaldu Trumpovi. Uvidíme, jak se s tímto politickým tlakem Fed vypořádá. Klíčové bude sledovat příští týden vystoupení šéfa Fedu Powella před startem tradiční konference v Jackson Hole.