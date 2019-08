Solek oznámil vstup na kyperský trh

Česká energetická skupina Solek vstupuje na další trh, a založila proto společnost Solek Cyprus Limited. Ta má na Kypru realizovat projekty solárních elektráren v objemu více než 100 MW. Odhadovaná hodnota dokončeného developmentu v tomto objemu se pohybuje kolem 150 milionů korun.

„Kypr je pro nás další slibný trh díky vysoké úrovni slunečního záření i rostoucí poptávce po elektrické energii,“ řekl Zdeněk Sobotka, zakladatel a CEO skupiny Solek. „Chceme se tak podílet na růstu fotovoltaiky v energetickém mixu Kypru a na plnění jeho závazků v rámci klimatické politiky EU. Aktuálně na Kypru sestavujeme tým zkušených profesionálů a máme předvybráno více než 40 vhodných pozemků, s jejichž majiteli jednáme. Technický tým vyhodnocuje přípojné body tak, abychom mohli v nejbližší době iniciovat povolovací jednání,“ vysvětlil detaily Zdeněk Sobotka.

Kromě svého hlavního zaměření se Solek také účastní tenderu vypsaného a pořádaného Energetickým úřadem Kypru. Ten má vybrat dodavatele střešní fotovoltaické instalace o výkonu 450 KW na svou hlavní budovu v Nikósii.

Skupina Solek

Solek investuje do obnovitelných zdrojů energie. Od svého založení v roce 2010 realizovala skupina více než desítku projektů v oblasti fotovoltaických elektráren (Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o celkovém instalovaném výkonu přes 33 MW. Solek se v současnosti soustředí na chilský trh, kde má v plánu výstavbu dalších až 250 MW. Část plánovaných elektráren z celkového výkonu 250 MW do konce roku 2021 je určena pro kanadský fond Carbon Free a americkou společnost ARROYO. Část je určena i pro české investory, kteří se kvalifikují pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů SOLEK SICAV, který skupina Solek založila v roce 2019 a do kterého alokuje nejméně 100 MW v chilských elektrárnách.

Solek disponuje rozsáhlými zkušenostmi jak s developmentem a EPC (kompletní realizací) solárních elektráren, tak jejich údržbou a správou.