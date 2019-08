Stát chce zvýhodnit elektromobily. Je správné, že mají po dálnicích jezdit zadarmo?

Od příštího roku bude zřejmě možné jezdit elektromobilem na dálnici bez dálniční známky. Stát se tak snaží nastartovat prodeje automobilů na takzvaný zelený pohon, protože jde o oblast, v níž Česko za Evropou stále silně zaostává. "My to chceme zpřístupnit. Bereme to tak, že se bude zvyšovat poptávka a ceny budou klesat. Tímto malým dílem k tomu taky můžeme přispět," vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Od ledna do července se v Česku prodalo pouze 421 elektromobilů a 156 hybridů. To je ještě o pětinu méně, než za stejné období loňského roku. Důvodem je nedostatečná infrastruktura a vysoká pořizovací cena vozu. Dálniční známka zdarma tak podle odborníků problém nevyřeší.

"V českých podmínkách je to v zásadě jediné opatření. Z našeho pohledu je to proto málo," argumentuje výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. "Pokud jde o české dálnice, tak tam si myslím, že máme úplně jiné problémy, než kšeftovat s tím, komu dáme a komu nedáme výjimku z placení dálničního poplatku," přidává se ke kritice dopravní expert Roman Budský.

Hrozí prý také další rozevírání příjmových nůžek. Bezplatné dálniční známky totiž budou využívat zejména ti bohatší, kteří si mohou koupi elektromobilu dovolit. "To, že někteří bohatší řidiči nezaplatí za dálniční známku, povede k tomu, že někdo jiný to musí financovat. A to ti chudí," tvrdí ekonom Lukáš Kovanda.