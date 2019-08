Bitcoin sletěl o 2 000 USD

Bitcoin prakticky souvisle bez větší korekce letěl za posledních 48 hodin dolů o 1 600 USD. Nyní by měl přijít na grafu zpětný pohyb do gapových struktur. První gapová struktura kolem 10 200 USD, druhá gapová struktura kolem 10 700 USD.

O všem rozhodne spuštění Binance

Jak jistě víš, tak nyní probíhá údržba na Binance, kde se Bitmex cena bitcoinu odchýlila znatelně o 600 USD. Cena bitcoinu by se měla na Bitmexu srovnat k 10 000 USD, a proto si myslím, že dojde k re-testu gapu na 10 200 USD. Altcoiny po dvou posledních údržbách vystřelily o 10-20 % ihned po Binance spuštění s nízkou likviditou. Jako by někdo vstupoval dříve, než se burza spustila.





Jsem 20 % BTC a 80 % fiat

Predikoval jsem, že jakmile se dostaneme pod 10 500 USD, budeme silně bearish, i když jsem tomuto scénáři nevěřil. Cílem by měl být prodej zbytku bitcoinu na gapech viz nahoře, protože očekávám spíše bearish scénář bitcoinu k cenám pod 9 000 USD. Prodej BTC bude záviset i na tom, co předvedou altcoiny, neboť máme otevřené signály a zároveň naši boti také mají nakoupené altcoiny. Pokud altcoiny dostanou reakci, budu část BTC nechávat kvůli našim signálům, které mají velku úspěšnost i v medvědím trhu.





Fejkový růst dominance bitcoinu

I přes pokles ceny bitcoinu se dominance bitcoinu opět zvedla kvůli tomu, že altcoiny spadly. Ovšem pád altcoinů mohl být zapříčiněný právě údržbou, kde mají algoritmy logicky nastavené prodeje při vyhlášení údržby. Po spuštění binance očekávám alty výstřel nahoru, bitcoin zvýšení ceny a sestřel dominance bitcoinu. Tak jak to mělo být správně, kdyby údržba nebyla. Lowcapové altcoiny dobře zvládly sestřel bitcoinu.