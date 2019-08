Summary: Alibaba prodala skvělou sérii čísel o svém hospodaření

Čínský maloobchodní gigant Alibaba opět nezklamal a připravil si pro nás sérii výborných čísel. Tržby vyskočily o více než 40 % yoy na 115 mld. CNY a o 5 mld. CNY tak překonaly konsensus trhu. Dynamika růstu se bohužel opět vrátila o krok zpátky (F4Q19 +50 %, F3Q19 +40 %, F2Q19 +55 % yoy), avšak investoři by měli být pořád spokojeni. To nejlepší sousto navíc přichází až s nákladovými položkami, jejichž růst dupl na brzdy a v některých případech (R&D a hlavně administrativa) dokonce klesaly. Provozní zisk to katapultovalo nahoru o 200 % yoy a marže se rozšířila o 10 p.b. yoy až na 21 %. Je skvělé, že odtud plynula největší porce zlepšení čistého zisku na akcii a nebylo se tudíž nutno spoléhat na neprovozní položky. Tento ukazatel ve finále vyrostl o více než 50 % yoy na 12,55 CNY a predikovaných 10,28 CNY nechal daleko za sebou.



Osobně nás trochu zamrzelo zpomalení tržeb z obchodu, což je pro Alibabu pořád klíčový segment. 44% yoy nárůst sice pořád ukazuje na dynamický vývoj, avšak po předešlém zrychlení jsme trochu doufali ve stejně dobré číslo. Nohu z plynu totiž stáhly oba hlavní zdroje tržeb – příjmy z reklamy (customer management) zpomalily na +27 % yoy (předtím +31 % yoy) a provize (commissions) na +23 % yoy (předtím +30 % yoy). Na pozadí přitom hraje pořád ta samá písnička – příjmům z reklamy pomáhá objem doručené reklamy (tzv. paid-clicks) a provizím zase objem zobchodovaného zboží (GMV +34 % yoy). Za povšimnutí určitě stojí, že segment Others, který schovává především iniciativu kamenných prodejen New Retail, poprvé generuje stejnou část celkových tržeb jako provize a v tomto kvartálu rostl o 150 % yoy. Na růstu ubral také cloudový byznys, který zvedl svoje příjmy o 45 % yoy (předtím +55 % yoy).



Nyní se přesuneme k profitabilitě jednotlivých divizí. Hlavní segment obchodu zúžil svoji provozní marži ze 47 % na současných 41 %, což můžeme dát klidně za vinu většímu podílu New Retail na tržbách. Kamenné obchody vždy byly a budou spojené s menší profitabilitou. Marže u médií a zábavy se po předešlém tristním kvartálu vrací zpátky k -35 %, avšak trpký pocit z vleklého 6% yoy růstu tržeb tohoto segmentu na patře nadále zůstává. Dále jsou tady nové iniciativy, kde management dost výrazně podpořil výdaje do rozvoje a jejichž provozní marže proto spadla z -110 % na -150 %. Na závěr jsme si samozřejmě nechaly náš milovaný cloudový byznys. Začíná být už trochu ohranou písničkou, že se jeho provozní marže pořád pohybuje těsně pod nulou. Meziročně sice pozorujeme zlepšení z -8 % na -5 %, avšak v předešlém kvartálu jsme se nacházeli již na -2 %. Na pozitivní přínos k celkové provoznímu zisku si tedy budeme muset opět počkat.Sečteno a podtrženo, až na pár chybiček na kráse se jednalo o výborný kvartál, který nám navíc potvrdil zdravý stav čínského internetového retailu. Akcie reagují růstem o 2,5 %.