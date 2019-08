Trhy: Co se za posledních deset let nepovedlo?

Akcie v USA za deset let posílily o více než 300 % a ročně vydělaly 16 %. Ne všechno ale bylo podobně růžové. Co se nepovedlo?

Akcie mimo USA zpevnily oproti těm americkým jen polovičně. Za deset let to bylo dohromady okolo 145 %, ročně tedy asi 9 %. Za posledních pět let vydělaly akcie mimo USA pouze 3 % ročně, zatímco ty americké si připsaly roční průměrný výnos 11 %. V minulosti přitom americké akcie konkurenci tak výrazně nepřekonávaly, před rokem 2011 na tom dokonce byly akcie mimo USA dlouhodobě lépe. V budoucnu by se rozdíl ve výnosech měl opět spíše srovnávat.

Aktivní správci aktiv a hedgeové fondy jsou zklamáním. Za posledních deset let 84 % podílových fondů zaměřených na akcie v USA dosáhlo hoších výnosů než jejich benchmarky. Fondy investující na ostatních trzích na tom nebyly o mnoho lépe. Tento trend se navíc stále zhoršuje. U hedgeových fondů, které slibují nižší riziko při vyšších výnosech, je to podobné. Nízké riziko by se u nich možná najít dalo, ale co se týče výnosů, tyto fondy zaostaly za téměř všemi typy aktiv včetně méně kvalitních dluhopisů. A ani u nich nelze očekávat výrazné zlepšení.

Hodnota je mrtvá. V poslední době jsme již několikrát psali o tom, že tradiční hodnotové investování zažívá krušné časy. Hodnotové akcie a nástroje, které do nich investují, sice vydělaly za deset let slušně, ale v porovnání s růstovým přístupem (o 110 procentních bodů lepší výnosy za deset let) je to slabé. Jsme svědky nejdelšího období zaostávání hodnotových akcií za těmi růstovými. Vyhlídky jsou ale pro ně spíše pozitivní, a to jak kvůli očekávané změně trendu, tak z historického hlediska, kdy hodnota většinou překonávala růstové strategie.

Přání medvědů se nenaplňují, i když jim média pomáhají. Za deset let se v médiích chytlo mnoho nových fenoménů a termínů, které mohly znamenat pád na trzích - kvantitativní uvolňování, evropská dluhová krize, Dodd-Frank, operace Twist, recese s dvojitým dnem, záporné sazby, ISIS, shutdown, brexit, tweetující Donald Trump a další. Nakonec většinou znamenaly spíše opak a pomohly býkům, kteří dokáží nakupovat při poklesech. Podobných frází, které vyvolávají nejistotu, bude na trzích vždy hodně, nejspíše ale bude vždy také dost způsobů, jak na nich nakonec vydělat.