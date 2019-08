Srpnová divoká jízda na finančních trzích / BIG Expert - zahraiční trhy: týden od 12. 8. 2019

Měsíc srpen zatím na finančních trzích připomíná jízdu na horské dráze. Nejprve trhy vyděsila nová vlna cel ze strany Spojených států a slábnoucí CNY, poté je potěšila zpráva o tom, že USA platnost cel na část produktů alespoň do poloviny prosince pozdrží.

Trhy se z pádu sice dokázaly vzpamatovat, výnosy však nikoliv a i nadále klesaly. Desetileté výnosy klesly dokonce tak výrazně, že se dostaly pod úroveň dvouletých splatností, což vedlo k inverzi výnosové křivky a k následné diskusi o možnosti blížící se recese. Ta poslal indexy znovu výrazně do červených čísel a nervozita byla zpět.

Faktem je, že navzdory dosavadním výprodejům jsme na amerických indexech stále jen 6 procent pod historickým maximem, což není žádná tragédie. Co více, trh je nyní přesvědčen o tom, že Fed bude pokračovat ve snižování sazeb a výrazně rostou sázky na to, že by na zářijovém zasedání mohl snížit sazby dokonce rovnou o 50 bazických bodů. To, v kombinaci s nízkými dlouhodobými výnosy, může situaci na trzích stabilizovat, i když za cenu dalšího zmenšení manévrovacího prostoru, kterým centrální banky k řešení dalších problémů disponují.

Jaroslav Brychta, X-Trade Brokers

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 12. 8. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

9. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 022,67 1 048 1 050 ↑ 2,51 1 010 - 1 070 6 1 Dow Jones (US) 26 287,44 25 691 25 900 ↓ -2,27 25 100 - 26 100 0 7 NASDAQ C.(US) 7 863,41 7 590 7 600 ↓ -3,48 7 200 - 7 950 2 5 FTSE 100 (VB) 7 253,85 7 153 7 200 ↓ -1,38 7 000 - 7 350 2 5 DAX (Něm.) 11 693,80 11 446 11 723 ↓ -2,12 10 800 - 12 100 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 20 684,82 20 780 20 800 ↑ 0,46 20 400 - 21 000 5 2

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

9. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 022,67 1 055 1 052 ↑ 3,12 1 010 - 1 100 5 2 Dow Jones (US) 26 287,44 25 663 26 000 ↓ -2,37 24 500 - 26 700 2 5 NASDAQ C.(US) 7 863,41 7 558 7 900 ↓ -3,88 6 900 - 8 100 4 3 FTSE 100 (VB) 7 253,85 7 216 7 300 ↓ -0,52 6 800 - 7 700 4 3 DAX (Něm.) 11 693,80 11 384 11 838 ↓ -2,65 10 200 - 12 900 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 20 684,82 20 495 20 350 ↓ -0,92 19 800 - 21 450 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc, Tomáš Pfeiler - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers