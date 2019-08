DE30: Technická analýza

Shrnutí:

Německý index DAX padá k šestiměsíčním minimům

Úterní korekce propadů byla jen krátká epizoda

Začíná nám na týdenním grafu převažovat downtrend?

W1

Index DAX se nacházel v uptrendu podstatnou část doby za posledních 8 let. To je dobře vidět díky převažujícímu pohybu cen nad 200týdenním SMA. Jediným delším obdobím, kdy se ceny nacházely pod touto úrovní, byl přelom loňského a letošního roku. Nyní se ceny opět dostaly pod tuto úroveň a růstový trend je tak opět v ohrožení. Stojí také za povšimnutí, že SMA se postupně narovnává a pokud začne směřovat na nižší úrovně, tak se bude jednat o další signál obratu dlouhodobého trendu. Zdroj: xStation5

D1

Na denním grafu vidíme pokračující tlak na pokles hodnoty index, která se včera dostala pod úroveň 50 % Fibo retracementu na 11 458 bodů. Středeční svíčka vypadá zvláště hrozivě. Jednak pohltila cenový vývoj předchozích seancí, ale také vytvořila nová minima. Cena by tak mohla směřovat až k úrovni 61,8 % Fibo (11178), 78,6 % (10 778), nebo dokonce až ke 100 % (10 269). Index by se naopak mohl vyhnout hlubším propadům, pokud by se mu podařilo uzavřít nad 38,2 % (11 739). Přestože se to nezdá z dosavadního průběhu obchodování nejpravděpodobnější variantou, tak pokračování prudkého výprodeji na akciích nám chybí více fundamentálních důvodů. Zdroj: xStation5

H1

Trh se propadl o více než 1200 bodů od zklamání ze strany ECB po zasedání v minulém měsíci. Dnešní průraz pod předchozí support v okolí 11 430 bodů otevřel možnost dalšího sestupu. Oscilátor RSI na 26,8 napovídá, že se index nachází v přeprodané oblasti, ovšem k extrému má stále daleko. Zdroj: xStation5