Další signály o zpomalující světové ekonomice

Německá ekonomika v kontrakci a inverze výnosové křivky

Německá ekonomika podle očekávání za druhý kvartál klesla o 0,1%, čímž se přidala k dalším evropským zemím jako je Itálie a Velká Británie. Kontrakce německé ekonomiky se očekávala kvůli přetrvávajícím problémům v automobilovém průmyslu, který je klíčový pro německou ekonomiku. Klesající poptávka a zpomalující světová ekonomika dopadla na celý sektor průmyslu. Tomu zároveň nijak neprosívají rostoucí bariéry ve světovém obchodu, na jehož expanzi je závislá celá Evropa. Německo je nyní tlačeno k ustoupení od vyrovnaného rozpočtu, aby použilo nové půjčky k fiskální stimulaci ekonomické aktivity. Německá ekonomika tak nyní balancuje na pokraji recese, kterou definují dva po sobě jdoucí negativní kvartály. Ekonomika eurozóny za shodné období rostla o 0,2%.

Kombinace čísel z německé ekonomiky a horších dat průmyslové produkce z Číny dostaly včera zpět po tlak riziková aktiva. Akciové indexy otočily úterní směr, kdy nabraly výraznější zisky poté, co Donald Trump odložil některá cla na čínské dovozy a to do 15. prosince. Na seznamu zboží jsou počítače, herní konzole, monitory a některé oblečení. Zmírněný tlak by měl být především na společnost Apple, která má v Číně umístěnou výraznou část své produkce. Apple zároveň jako každý rok chystá v září představení nového iPhonu a dalších výrobků. Zatížením dodatečnými cly by společnost reálně riskovala výrazný propad v prodejích.

Poprvé od roku 2007 včera invertovala nejsledovanější výnosová křivka mezi 10ti letým a 2 letým výnosem z amerických státních dluhopisů. Jedná se další varovný signál o špatné kondici ve světové ekonomice, jelikož inverze výnosové křivky dokázala v minulosti velmi spolehlivě předpovědět blížící se recesi v ekonomice. Mimo jiné se podepsala částečně na včerejší korekci na akciových indexech.

