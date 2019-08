Německé HDP nepřekvapilo, nemile

Německá ekonomika v 2. čtvrtletí podle prvního odhadu tamního statistického úřadu vzrostla meziročně o 0,4 % (po kalendářním očištění). Oproti 1. čtvrtletí se ovšem její výkon o 0,1 % snížil.





To se sice čekalo, ale: Mezi ekonomy se ujala konvence, že pokud dojde k mezičtvrtletnímu poklesu ve dvou čtvrtletích po sobě, daná ekonomika je v recesi. Německo je tak jednou nohou v recesi. Vstup i druhou nohou (další pokles v 3Q) rozhodně nelze – vzhledem k posledním datům nevzhledným číslům od našich západních sousedů – vyloučit.



Německá ekonomika se podobá české v tom, že má nadále ve velmi slušné kondici domácí poptávku danou napjatým trhem práce a dobrou náladou spotřebitelů. Na rozdíl do českých firem však ty německé už delší dobu trpí slabou poptávkou ze zahraničí. Důvodem je především nejistota spojená s brexitem a zpomalování čínské ekonomiky, které probíhá dlouhodobě a v posledním roce je zesíleno obchodní válkou se Spojenými státy. (České firmy byly doposud od nepříznivého vývoje v Německu (a zbytku světa) izolovány polštářem v podobě výše zmíněné pomyslné fronty nahromaděných objednávek.)



K fiskální expanzi na pomoc německé ekonomice neboli k ústupu od snahy o vyrovnané finance se německá politická reprezentace prozatím moc nemá. Německo doufá v to, že letos konečně po 17 letech přestane porušovat maastrichtské kritérium pro dluh. Neschopnost plnit pravidlo, které na počátku existence eurozóny prosazovali především právě Němci, byla pro ně velkou ostudou.



Odmítavý postoj k fiskální expanzi by se zřejmě i do budoucna změnil pouze v případě, že by došlo k výraznějšímu propadu německé ekonomiky, například v důsledku tvrdého brexitu kombinovaného s eskalací obchodních válek.



Ještě dodejme, že odklad části navýšení amerických dovozních cel na čínské zboží oznámený v úterý večer prezidentem Trumpem se týká především spotřebního zboží. Pro jeho výrobu v Číně nepředstavují německé dovozy významné vstupy. Případný příznivý dopad tohoto odložení na německou ekonomiku tedy bude jen velmi omezený.

Michal Skořepa, makroanalytik České spořitelny