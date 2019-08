Indikuje inverze výnosové křivky ve Spojených státech blížící se recesi? Nemusí to tak být

Euforie z odkladu cel americkým prezidentem Donaldem Trumpem vydržela pouze jedinou obchodní seanci. Během včerejška S&P 500 utrpěl 3% pokles a propadl tak na více než dvouměsíční minimum. Do negativní výkonnosti promluvil mix několika faktorů, z nichž prim hrála inverze výnosové křivky ve Spojených státech.



Výnosová křivka

Co vlastně inverze výnosové křivky znamená? Jde o jev, kdy výnosy krátkých dluhopisů překonávají výnosy obligací s delších splatností. Taková situace odporuje standardní ekonomické teorii, která říká, že investor by měl být kompenzován za delší investiční horizont atraktivnějším výnosem. Trhy tento fenomén znepokojuje, neboť k inverzi výnosové křivky došlo před každou recesí za posledních 50 let. Během včerejška se výnos dvouletého vládního amerického dluhopisu vyšplhal nad výnos desetiletého poprvé za posledních 12 let. Právě rozdíl mezi těmito dvěma splatnostmi je považován za klíčový. Přesto by investoři neměli kvůli vývoji na trhu amerických vládních obligací propadat panice.



To, že se rozdíl mezi výnosy krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů nachází v záporném teritoriu značí obavy ze zpomalování ekonomického růstu. Situaci lze rovněž interpretovat tak, že je americká centrální banka pozadu se snižováním sazeb. Na druhou stranu kvůli uvolněné měnové politice centrálních bank již výnosová křivka nevysílá tak přesné signály jako v minulosti. Svou roli sehrávají i technické faktory. Trumpova administrativa preferuje emise krátkodobějších dluhopisů. Tím zvyšuje jejich nabídku a vytváří tlak na pokles ceny (vyšší výnos). V neposlední řadě velcí institucionální hráči, kteří očekávají pokles sazeb, kupují dluhopisy s delší splatností, protože ty v prostředí klesajících sazeb generují vyšší kapitálové výnosy. Inverzi výnosové křivky tedy nelze vnímat jako nevyvratitelný důkaz přicházející recese.



Čínská makrodata

Investory rovněž vyděsila čínská makrodata. Průmyslová produkce meziročně expandovala tempem 4,8 %, zatímco trh čekal růst o 6 %. Slabší průmysl znervóznil trhy, jelikož jeho ochabování úzce souvisí s probíhající obchodní válkou. Maloobchodní tržby zpomalily na 7,6 % z 9,8 % v červnu. Právě robustní spotřeba dlouho zůstávala záchranným bodem čínské ekonomiky. Její zpomalení však souvisí i s mimořádnými stimuly čínské vlády v předchozích měsících. Určitý pokles se očekával.



Navzdory nepříznivým vyhlídkám čínské ekonomiky se občas objeví záblesk naděje – např. překvapivý nárůst exportů zveřejněný minulý týden. Data naznačují, že Čína zrychluje vývoz do asijských zemí, což jí umožňuje tlumit zhoubné dopady obchodní války.



Německé HDP

Německá ekonomika se ve 2Q zmenšila o 0,1 %, což se očekávalo. Pokles největší hospodářské velmoci eurozóny zapadá do kontextu neuspokojivých makrodat na starém kontinentě v poslední době: např. horší průmyslová produkce ve Francii, slabší PMI ve výrobě atd. Německou ekonomiku sráží dolů nepříznivý vývoj zahraničního obchodu, slabší výroba a investice. Naopak solidní zůstává spotřeba domácností. Jelikož Německo udržuje od roku 2014 vyrovnaný rozpočet, má prostředky, jak se zpomalováním efektivně bojovat – např. zavést daňové úlevy pro firmy. Na druhou stranu Němci jsou známí svou až příliš horlivou fiskální odpovědností a tamní vláda zatím zmiňuje, že nehodlá opouštět politiku „černé nuly“ – tedy vyrovnaného rozpočtu.