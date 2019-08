ČEZ: Ministr průmyslu plánuje vybrat dodavatele nového jádra do 2022

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček plánuje, že by tendr na dostavbu jaderné elektrárny měl být zahájen příští rok a dodavatel by se měl vybrat do konce 2022. Probíhají jednání s ČEZem o nastavení smluv mezi ním a státem. Podle Havlíčka by výsledek měl být takový, aby nepoškodil minoritní akcionáře. Smlouvy s ČEZem musí, kvůli případné nedovolené podpoře, schválit Evropská komise. S tou plánuje ministr začít vyjednávat letos na podzim, potom, co se domluví s ČEZem.



Vybrat dodavatele stavby nového jaderného bloku do konce 2022 se nám jeví jako velmi ambiciózní cíl. Připomínáme, že předchozí tendr, který byl zrušen, trval od 2009 do 2014. Nejdůležitější je, jak budou nastaveny smlouvy mezi státem a společností, zejména možnost předat celý projekt státu. Tím se z našeho pohledu veškeré nejistoty s dostavbou jádra spojené rozplývají. Zprávu považujeme za neutrální.