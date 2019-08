Krátké zprávy z ČR: ČEZ

Rozhodnutí o dodavateli nového reaktoru v jaderné elektrárně Dukovany by dle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka mělo přijít do konce roku 2022. Tento podzim by mělo být zahájeno jednání s Evropskou komisí, zda je navrhováná státní podpora projektu v předložené podobě schůdná a v souladu s EU předpisy.

(HN).



Uvedený termín pro výběr dodavatele je ambiciózní a případný nesouhlas Evropské komise by pro jaderný project znamenal velký problém, jelikož bez státní podpory jej není reálné uskutečnit.