Inverze výnosové křivky vyděsila akcie

Jako na houpačce. Tak si musejí připadat akcioví investoři v posledních dnech. Zdálo se, že akciové trhy se mírně zotavují z šoku způsobeného uvalením a pak oddálením cel, ovšem včera akciové trhy opět výrazně propadly a hlavní indexy ztrácely kolem 3%. Příčinou bylo invertování výnosové křivky amerických vládních dluhopisů, kdy se 10leté vládní dluhopisy dostaly pod 2leté vládní dluhopisy, což je tradičně bráno jako signál blížící se recese, naposled se tato situace odehrála v roce 2007, poté následovala finanční krize.

Akciové trhy jsou blízko historických maxim po rekordně dlouhém růstovém trendu a tak se pochopitelně mnozí bojí, že nyní přišel čas pro pád akcií. Nyní bude velmi záležet na dalším vývoji americko-čínských obchodních sporů, jelikož mimo to se americkým firmám daří a výsledková sezóna to potvrdila. Na obzoru se zatím neukazuje rozbuška, která by měla způsobit prudký propad trhů jako po roce 2007, spíše je to otázka postupného docházení paliva pro další růst, které může s postupně zpomalujícím růstem americké ekonomiky přijít.

Zřetelně negativní výsledky reportovala firma Macy’s (-13%), které reportovala oproti očekávání výrazně nižší zisk a rovněž snížila výhled. Výsledky mohou naznačovat zhoršující se situaci v americkém maloobchodu.

Dnes bude výsledky reportovat konkurent Walmart, u kterého se očekávají lepší výsledky a investoři budou sledovat, jestli zejména výhled firmy se liší od toho Macy’s a zda se tak potvrdí trend v celém sektoru nebo se více jedná o problémy některých firem.

Dnes budou také reportovány maloobchodní tržby za červenec a očekává se 0,4% růst, což je však stále solidní číslo a pokud bude skutečné, mohlo by to sektor dnes podpořit.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny