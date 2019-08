Globální nárůst obav v zahraničí oslabuje regionální měny (Ranní zpráva z finančního trhu)

Horší data v Evropě a Číně a inverze výnosové křivky USA opětovně zvyšují globální averzi vůči riziku. Předstihové indikátory v USA pravděpodobně vykáží pokles aktivity v oblasti NY a Filadelfie. Guvernér Rusnok čeká stabilitu úrokových sazeb v následujících kvartálech. Česká ekonomika udržela mezikvartální růst, ale korunu ovlivňuje negativně vnější prostředí.

Fed indexy budou indikovat zpomalení aktivity

Dnes bude zveřejněna řada dat především z USA. Ta budou posuzována v kontextu současných obav ohledně vývoje ekonomiky v příštích kvartálech. A zatímco v případě vývoje průmyslu a maloobchodu za červenec lze čekat mírné meziměsíční nárůsty, od Fed indexů aktivity v oblastech Filadelfie a New Yorku analytici v srpnu počítají s citelným poklesem. Hlavním tématem na finančním trhu včerejška byla prohlubující se inverze výnosové křivky v USA. A toto téma pravděpodobně nezmizí ani dnes. Výnosy desetiletých vládních dluhopisů USA včera klesly pod úroveň výnosů dvouletých vládních dluhopisů a aktuálně se nacházejí poblíž úrovně 1,56 %. Připomeňme, že americké výnosová křivka je v segmentu 3 měsíce – 10 let invertovaná už téměř půl roku. A s tím, jak se inverze prohlubuje, narůstá obava, že stejně jako mnohokrát v historii bude následovat recese americké ekonomiky. Relevantní námitkou je fakt, že výnosová křivka je výrazně deformována měnovou politikou a předchozím kvantitativním uvolňováním. Nicméně inverze ve splatnostech 2–10 let je dalším psychologickým milníkem, který pravděpodobnost recese v horizontu 18ti měsíců navyšuje. S recesí v USA v příštím roce počítá i naše prognóza.

Pomalý růst eurozóny potvrzen

Ekonomika eurozóny v souladu s předběžným odhadem i očekáváním analytiků vykázala ve druhém čtvrtletí růst tempem 0,2 % q/q a 1,1 % y/y. Růst tedy zůstává pomalý, přičemž ekonomika Německa již ve druhém čtvrtletí oproti začátku roku klesla o 0,1 %. To se sice čekalo, nicméně takový výsledek i tak podpořil současné obavy z vývoje hlavních světových ekonomik.

Solidní růst HDP v ČR v Q2 bez zájmu trhu

Guvernér ČNB Jiří Rusnok včera v České televizi uvedl, že není důvod spěchat se sazbami jakýmkoliv směrem. To není nic nového. Od ČNB čekáme nyní delší období beze změny sazeb. Nicméně peněžní trh pod vlivem vývoje v zahraničí v horizontu jednoho roku započítává více než trojí 25-ti bodové snížení klíčové sazby ČNB, což je už opravdu hodně, ale vliv globálního vývoje je silný a brzy zřejmě nepoleví.

Ačkoliv včera zveřejněná data v regionu nevyzněla zle, český HDP mírně překonal odhady a udržel své mezikvartální tempo ze začátku roku (blíže viz včerejší komentář zde http://bit.ly/2MiQbO8), regionální měny včera oslabovaly. Česká koruna oslabila přes hladinu 25,88 CZK/EUR a ruku v ruce s tím klesaly i tržní úrokové sazby implikující rostoucí spekulace trhu na budoucí pokles úrokových sazeb ČNB. Středoevropským měnám neprospíval všeobecný nárůst globální averze vůči riziku.