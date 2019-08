410 000 firem nezveřejnilo finanční výkazy za rok 2018

Základní termín pro zveřejnění finančních výkazů firem za rok 2018 uplynul na konci července, přesto výsledky svého hospodaření doposud nezveřejnilo 82 procent společností. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode, která má k dispozici nejrozsáhlejší databázi finančních výkazů a platebních informací o firmách, informační povinnost v období mezi lety 2014 a 2017 nesplnila nadpoloviční většina firem. Za posledních sedm let ani jednou výsledky hospodaření nepublikovalo více než 126 000 společností, což je čtvrtina ze všech registrovaných firem v ČR.

„Možná se blýská na lepší časy. Po vzoru Slovenska, kde jsou finanční výkazy k dispozici pro většinu firem, chce ministerstvo průmyslu a obchodu současný stav změnit. V rámci balíčku, který by měl snížit administrativní zátěž podnikatelů, plánuje, že účetní výkazy by rejstříkovým soudům nepředávaly samotné firmy, ale berní úřady. To by, podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu a obchodu, mohlo platit již za účetní rok 2020,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. „Touto změnou by se narovnalo podnikatelské prostředí a všechny firmy by tak měly stejné podmínky. Stávající stav totiž paradoxně škodí poctivým podnikatelům, kteří si své zákonné povinnosti plní,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.

„Z protikorupčního hlediska je práce s rejstříkovými soudy velmi důležitá. Po změnách voláme dlouho a nechápeme, proč navrhovaný automatizující systém nepřišel už dávno. Omezilo by to provozování nastrčených firem, se kterými se tak často setkáváme při kauzách okolo veřejných zakázek nebo dotací z EU,“ dodal ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel Škácha.

Podíl firem, které v letech 2014 až 2018 nesplnily informační povinnost



Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)

Postoj firem ke zveřejňování finančních výkazů ve sbírce listin se liší v závislosti na jejich oboru podnikání, objemu tržeb nebo registrovanému sídlu.

TOP 5 nejhorších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2018



Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)

TOP 5 nejlepších oborů činnosti podle plnění informační povinnosti za rok 2018



Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)



Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2014 – 2018 podle tržeb

Z dlouhodobých statistik Bisnode vyplývá, že čím společnost vykazuje vyšší tržby, tím je plnění informační povinnosti spolehlivější. Pokud firma generuje roční tržby vyšší než jednu miliardu, je podíl firem, které v tomto ohledu porušují zákon nižší než 10 %. Opačný trend lze sledovat u podnikatelských subjektů, které tržby neuvádí. V této skupině firem informační povinnost neplní zhruba 80 % subjektů.



Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)



Podíl firem, které nesplnily informační povinnost v letech 2014–2018 podle sídla

Praha patří mezi regiony, kde podniká největší podíl firem, které se vyhýbají plnění informační povinnosti. Za rok 2017 finanční výkazy do sbírky listin neuložilo 68,2 % pražských firem, což je o 6,9procentních bodů nad celorepublikovým průměrem.



Zdroj: Bisnode (*data k 6. 8. 2019)