Americká výnosová křivka invertuje, je recese na spadnutí?

Záplava optimismu na trzích příliš dlouho nevydržela a eurodolar na to reaguje posunem blíže k 1,11 EUR USD . Poslem špatných zpráv je tentokrát vývoj na americkém dluhopisovém trhu; poprvé od roku 2007 totiž došlo k inverzi výnosové křivky, kdy jsou výnosy dvouletých dluhopisů nad těmi s desetiletou splatností, což trhy považují za spolehlivý indikátor blížící se recese. Zároveň pak bondový trh vysílá vcelku jasný signál směrem k Fedu, a to že jeho omezené a v podstatě jestřábí snižování sazeb rozhodně nebude stačit.Příliš optimismu nakonec trhům nepřinesl ani výsledek německého HDP za druhé čtvrtletí, které sice dopadlo dle očekávání (mezikvartálně -0,1 %), ale samo o sobě svědčí o nevalné kondici největší evropské ekonomiky . Dnes se kalendář hlavních makro dat přesune opět do Spojených států, kde bude pozornost upřena jak na podnikatelské nálady, tak tvrdá data za maloobchod a průmysl