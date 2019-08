Svět se děsí krize nejvíce od roku 2007, český řidič se raduje. Pohonné hmoty kvůli temným očekáváním zlevňují

Americké akciové trhy se včera propadly nejvýrazněji za celý letošní rok, s akciemi ale padá také cena ropy. To je dobrá zpráva pro české řidiče, protože jim to zlevní pohonné hmoty. Zlevňování už ostatně začalo. Po týdnech „přešlapování na místě“ se ceny pohonných hmot v ČR v uplynulém týdnu vydaly viditelněji dolů.



Benzín zlevnil o deset haléřů na litr a prodává se nyní v průměru za 32,76 koruny za litr, zatímco nafta zlevnila o dvanáct haléřů na cenu 31,86 koruny za litr. Pohonné hmoty se prodávají v souhrnu nejlevněji od letošního dubna.



Pohonné hmoty budou zlevňovat i nadále, a to ještě výrazněji než v uplynulých sedmi dnech. V příštím týdnu zlevní o patnáct až dvacet haléřů na litr. Ropa totiž zůstane i nadále pod výprodejním tlakem. Ve Spojených státech včera přechodně klesl výnos desetiletého vládního dluhopisu pod úroveň toho dvouletého. To se předtím stalo naposledy v roce 2007 a přispívá to zcela zásadně k výprodejům jak akcií, tak právě ropy.



Pokles výnosu desetiletého bondu pod úroveň výnosu toho dvouletého je totiž poměrně nezvyklý úkaz. V posledních pěti případech, kdy k němu historicky došlo, vždy předznamenával recesi. Ta v průměru začala za 22 měsíců poté. Ekonomové úkaz označují jako inverzní výnosovou křivku. Znamená, že v dlouhodobějším výhledu očekávají, že centrální banka nastaví nižší úrokové sazby, než panují nyní. To však centrální banka udělá zejména tehdy, budou-li se zhoršovat ekonomické podmínky a bude-li hrozit recese. Právě toho se nyní trhy bojí, vlastně nejvýrazněji od roku 2007.



Propad cen ropy může zastavit zejména Saúdská Arábie. Té zlevňování ropy nevyhovuje, neboť to snižuje příjem státní kasy. Potřebovala by se ale domluvit v prvé řadě s Ruskem, dalším významným tradičním těžařem, aby postupovaly v další redukci těžby koordinovaně. Rusko se k tomu ale zatím nemá, neboť jeho ekonomika je celkově diverzifikovanější, takže veřejné finance mohou dobře fungovat i při nižších cenách ropy. Jejich přílišné zvýšení by ohrozilo ruský tržní podíl, neboť by aktivizovalo americké břidličné těžaře.



Pokles ceny ropy tedy bude kvůli obavám z celosvětové recese dále pokračovat, alespoň po určitou dobu, tudíž pohonné hmoty v ČR budou zlevňovat nejen ve druhé polovině srpna, ale patrně i v první polovině září. Zlevňování bude tlumit poměrně slabá úroveň koruny vůči dolaru, v němž se ropa obchoduje.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND