Souhrn 14.8. - akciové trhy jako na houpačce, slabá makra a odkryté US karty posílají trhy do silné korekce, euro slabší, ropa vygumovala včerejší růst, BCPP díky Avastu jen v červené nule

16.h - US trhy výrazně ztrácí po vážném signálu blížící se recese

12.h - včerejší trdlování smetla slabá makra, eurodolar vyčkává, ropa koriguje včerejší růst, BCPP v plusu díky Avastu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes v polovině 33. týdne neodolala okolnímu výprodeji a při průměrné likviditě vymazala dopolední růst.Evropské akciové trhy dnes jen klesaly. Slabá evropská a čínská makra zcela vymazala včerejší pozitivní náladu pramenící z oznámení odkladu některých amerických tarifů na čínské zboží. Situaci zhoršily související komentáře, které ukázaly, že americké rozhodnutí bylo v tomto ohledu nanejvýše pragmatické a "předvolební", což poněkud podkopalo víru v silnou americkou vyjednávací pozici. Komentáře amerického ministra obchodu navíc naznačují, že zřejmě nebude následovat žádná vstřícná reakce z čínské strany Špatná makra podpořila inverzní přesmyk výnosových křivek amerických a britských vládních dluhopisů . Stav, kdy výnosy dluhopisů s delšími splatnostmi jsou nižší oproti kratším splatnostem je vnímán obvykle jako velmi jasný, silný a poměrně spolehlivý signál blížící se ekonomické recese v dotčených státech.US trhy dnes zcela korigují včerejší splašený růst a vrací se na cestu korekce.Eurodolar se po většinu dne spíše hledal a našel se až později odpoledne, kdy začalo euro oslabovat vůči zeleným bankovkám v souladu s horší ekonomickou situací na "starém kontinentu". Koruna euru postupem času začala ztrácet směrem k 25,9. Tento pohyb je poměrně těžké objasnit vzhledem k tomu, že naše domácí ekonomika byla jednou z mála evropských vykazujících solidní růst. Vysvětlení by se dalo najít v sílícím odklonu od rizika a případně také v "korekci po dobré zprávě", jež by v sobě odrážela zhoršení očekávání budoucího vývoje české ekonomiky . Je totiž zřejmé, že naše výrazně exportní ekonomika nemůže sama o sobě dlouho vzdorovat okolnímu útlumu a proto by bylo nyní bláhové vstupovat do domácí měny a spíše je potřeba se z ní začít vyvazovat, dokud je ještě čas a příznivé prostředí. Ropa v reakci na obecnou změnu nálady na trzích silně oslabila a vygumovala tak včerejší rallye. BCPP se dlouhou dobu držela v plusu především díky výborným výsledkům Avastu, jež podpořily silný růst jeho akcií při velmi vysokém objemu obchodů. Určitou dobu jej podporovaly také akcie ČEZ v dozvucích svých vlastních výsledků, ale to nevydrželo až do konce a ČEZ se zařadil do hlavního pelotonu klesajících titulů. Ten vedly především bankovní tituly, které následovaly obecně negativní vývoj celého sektoru ve světě.