16.h - US trhy výrazně ztrácí po vážném signálu blížící se recese

US trhy v úvodu svého obchodování výrazně ztrácejí poté, co zazněl z výnosové křivky tamních vládních dluhopisů vážný signál možné blížící se recese. Tento signál zcela vymazal včerejší pozitivní náladu, kdy trhy doslova "dětinsky křepčily" nad pozastavením chystaných celních tarifů na některé skupiny čínského zboží v zájmu zachování klíčové nákupní sezóny roku.Výnosová křivka US vládních dluhopisů dnes přešla do inverzního směru vývoje, což znamená, že dlouhodobé výnosy klesly pod ty krátkodobé. V posledních 9 případech tohoto úkazu od konce WWII došlo v 7 případech na pozdější recesi ekonomiky a to v průměru během následujících 22 měsíců od vyslání signálu.Na negativní vlnu dnes zahrála také slabá makra z EU a Cíny naznačující globální zpomalování ekonomického růstu. Velké obavy budí další vývoj situace v Hong Kongu. Omezení nebo dokonce vyřazení z provozu tohoto důležitého globálního obchodního a finančního centra by mohlo být velkou ranou celému systému v globálním měřítku.Prestižní DJIA ztrácí v úvodu kolem 450 bodů respektive 1,6%, širší S&P 500 odepisuje podobným způsobem.Nejvíce ztrácí akcie bankovního sektoru, které jsou poklesem výnosů nejvíce ohroženy.